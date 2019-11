Aulas de matemática dão início a projeto social no Colégio Palmares

As aulas de matemática da professora Eglê Villares Nigro, do Colégio Palmares, deram início a um projeto de bem-estar social que se espalhou por todo Colégio Palmares, em São Paulo. A docente se inspirou em projetos que unem sustentabilidade e trabalho voluntário para incentivar aos alunos do 6° ano a iniciarem uma campanha de coleta de materiais recicláveis como tampinhas (pode ser de água, refrigerante, shampoo), lacres de latinha e cartelas de remédio.

Cada tipo material conta com uma meta de arrecadação para que possam ser revertidos em cestas básicas e cadeiras de roda, em uma ação parceira com os projetos beneficentes Amor Rosa e Lions.

A boa ação gerou o interesse das famílias e também dos alunos de outros anos. Com a participação das turmas da educação infantil, fundamental e ensino médio, o projeto já bateu as primeiras metas e poderá contribuir com as organizações.

Apesar de distantes das operações matemáticas, a iniciativa tem como intuito motivar os jovens a se conscientizarem sobre a importância da empatia, do olhar para o outro e, sobretudo, da mobilização necessária para contribuir com o bem-estar social.

Site: www.colegiopalmares.com.br