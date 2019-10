Aluno do Colégio Palmares apresenta robô para resgates no maior evento de robótica da América Latina

Aluno do 2° ano do Ensino Médio, o jovem Felipe Catapano divide o tempo entre os estudos para o vestibular e a criação de robôs com inteligência artificial capazes de colaborar no resgate de vítimas. Aluno do Colégio Palmares, em São Paulo, já tinha contato com a robótica e se aprofundou durante o curso extracurricular oferecido pela instituição semanalmente, o que já levou o estudante longe – o campeonato mundial na Austrália onde conquistou o 8° lugar, melhor classificação do Brasil na história do evento.

Agora, Felipe Catapano está em busca de uma vaga para o mundial que acontecerá na França no próximo ano. Por isso, acompanhado pelo professor de robótica do Colégio, Marcelo Salles, que o acompanha desde quando ingresso no curso, o estudante está no Rio Grande do Sul para participar do maior evento temático de Robótica da América Latina, que reúne a Olimpíada Brasileira de Robótica, do Campeonato Brasileiro de Robótica, da Competição Latino-Americana de Robótica e da Mostra Nacional de Robótica.

O paulistano competirá na categoria “RoboCupJunior Rescue Maze” junto ao estudante Gabriel Salles, da ETEC São Caetano. Nesse grupo, o objetivo é construir e programar robôs capazes de identificar vítimas em cenários de desastre recriados, variando em níveis de complexidade, desde o acompanhamento de linhas em uma superfície plana até a negociação de caminhos através de obstáculos em terrenos irregulares.

O evento encerra no sábado, 26 de outubro, com a cerimônia de premiação, e espera receber até lá cerca de 10 mil pessoas entre participantes e admiradores da tecnologia.