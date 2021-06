Primeira Semana do Meio Ambiente do Oswald

Estudantes de Ensino Fundamental II e Ensino Médio participaram de atividades e discussões sobre saúde, biodiversidade e mudanças climáticas.

Nos dias 31 de maio, 1 e 2 de junho, o Colégio Oswald de Andrade promoveu uma série de ações durante a 1ª Semana de Meio Ambiente. Aproveitando o ensejo do Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), a comunidade oswaldiana, liderada pelos professores da área das Ciências da Natureza, organizou uma série de atividades que dialogavam com dois temas importantes no currículo escolar e que também são metas do PEA/UNESCO – o Ano internacional das Frutas e Vegetais e o aprofundamento na Educação para as Mudanças Climáticas.

Foram propostas atividades aos estudantes de Ensino Fundamental II e Ensino Médio, num evento 100% virtual, que envolveram discussão em grupos (EF II) sobre os temas saúde, biodiversidade e mudanças climáticas, utilizando um vídeo disparador, com o objetivo de formular questões que foram respondidas na sequência pelos participantes de uma mesa redonda, assistida pelas turmas de 9º ano e Ensino Médio. Os palestrantes foram o biólogo Edson Grandisoli, que tratou das três grandes crises atuais: saúde, biodiversidade e mudanças climáticas; a engenheira agrônoma Carla Bueno, que trouxe uma reflexão sobre a agricultura familiar, agroecologia e reforma agrária; e o engenheiro agrônomo André Nassar, que pontuou aspectos da tecnologia, desenvolvimento e combate à ilegalidade do ponto de vista do agronegócio; mediados pelo biólogo convidado Padu Pompéia.

No segundo dia, alunos e alunas da 2ª série do Ensino Médio apresentaram os resultados de uma pesquisa sobre hábitos alimentares da comunidade oswaldiana, que teve início algumas semanas antes. A execução e discussão deste trabalho mostrou uma comunidade que se preocupa com a alimentação, mas que descobriu aspectos que ainda não havia pensado, bem como o reconhecimento de fundamentos científicos capazes de nortear suas escolhas e a proposta de intervenções pontuais na comunidade. Nesse dia, ainda houve o Desafio Científico, atividade realizada em pequenos grupos do Ensino Médio a respeito de conceitos científicos ligados às mudanças climáticas e seus desdobramentos, identificados no filme Waterworld – o segredo das águas, de Kevin Reynolds, 1995.

O último dia teve um debate sobre a videorreportagem Fome Oculta (da Agência Pública), com a participação de professores do Ensino Médio e da escritora e ativista por moradia e território, Helena Silvestre. Todos os estudantes de Ensino Fundamental II e Ensino Médio foram convidados para esse debate e puderam mandar perguntas.

De modo geral, todos os alunos e alunas participaram com entusiasmo das atividades, com destaque para o envolvimento dos estudantes do Ensino Fundamental II na elaboração de questões, para os alunos e alunas da 2ª série do Ensino Médio que organizaram as salas de discussão do seu projeto e para todos que participaram do último dia do evento, quando a live atingiu mais de 170 participantes.

Esse evento deu continuidade às discussões sobre a temática ambiental, que sempre existiram em nossa escola. Tais discussões continuam ao longo do ano, com desfechos das atividades realizadas e com propostas de novas formas de intervenção junto à nossa comunidade, no contexto do Projeto Oswald Sustentável.