Período Integral – Uma possibilidade real no virtual

A vida mudou! Assim mesmo, de uma hora para outra. O isolamento social não foi uma escolha, foi uma questão de sobrevivência. Mas se tem uma coisa que a pandemia nos mostrou foi o quanto podemos nos adaptar, ser resilientes, criativos e solidários.



O período Integral, que vinha sendo uma possibilidade real de extensão da formação intelectual e social do aluno, agora vive um momento de transformação. Mantém-se destinado à atividade extraclasse que amplia e diversifica os objetivos das aulas regulares, possibilitando novas experiências e novos conhecimentos. Porém, ressignificado nas suas práticas de ensino e aprendizagem por meio da tecnologia.

O Oswald Integral é composto por dois programas congruentes a essas ideias, o Mais Cultural, que contempla oficinas e atividades diversificadas, e o Come Together, ensino da língua inglesa pautado na imersão e com foco na oralidade. O Mais Cultural promove atividades como teatro, culinária, artes, circo, dentre outras, com a intenção de desenvolver diversas linguagens que incentivam experimentações e práticas artísticas, alargando o universo cultural e educacional do aluno. O Come Together propõe a aquisição da língua inglesa, de forma natural e significativa, dando ao aluno subsídios necessários para que se posicione, se comunique e seja capaz de intervir no mundo.

Ambos os programas contemplam a exploração de diferentes áreas de conhecimento, o desenvolvimento de competências e a descoberta de interesses.

Durante esse tempo de pandemia, novos caminhos foram construídos com a intenção de dar continuidade à proposta cultural do Oswald Integral e manter o vínculo afetivo com alunos e alunas, aspecto fundamental na relação de ensino-aprendizagem. (Re)descobrimos o quanto nos faz falta a interação humana! Seguimos, então, com o desafio de experienciar as atividades e as oficinas de forma remota, contando com a colaboração de cada uma de nossas famílias.

Essa nova realidade nos coloca em um movimento de busca de novas possibilidades. A pandemia foi um disparador! Temos, sim, um grande desafio: a tecnologia como uma ferramenta muito bem-vinda, mas, sobretudo, a criatividade como nosso principal recurso.

Cris Ramos e Gladys Lopes, coordenadoras do Integral do Colégio Oswald