Ambiente virtual de aprendizagem: Google Classroom

Muito se fala do uso de ferramentas e recursos tecnológicos na sala de aula contemporânea, mas, na prática, sabemos quais são as possibilidades para cada uma destas ferramentas? O que Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs), como o Google Classroom, podem de fato oferecer ao aprendizado dos alunos?

Alguns usos de tecnologia destacam-se como excepcionais, não apenas por explorarem as possibilidades que as ferramentas oferecem nas interações virtuais, mas também por significarem o uso destas tecnologias no aprendizado, em um contexto em que crianças e adolescentes ganham tanto em recursos avançados de comunicação quanto em novos desafios no relacionamento com o mundo. A prática com AVA, apresentada pela professora Vivian Gusmão, da área de Língua Portuguesa e Literatura, trouxe um olhar rico sobre estes desafios e perspectivas de comunicação contemporânea, além de algumas das respostas e ideias quanto às possibilidades de uso destas ferramentas em sala de aula.

Em 2017, a professora realizou, no Ensino Fundamental II, um trabalho com o AVA do Google, o Classroom, utilizado amplamente no Colégio Oswald – que possui todas as ferramentas da plataforma Google à disposição de alunos e professores. Na semana de planejamento de 2018, Vivian compartilhou com os colegas educadores a prática intitulada “O uso do Classroom como ferramenta autorreguladora no 6º e 7º ano” e trouxe luz a questões que foram desde o âmbito prático e organizacional até o desenvolvimento de culturas de compartilhamento e colaboração entre os alunos por meio do uso da plataforma. Vivian utilizou diversos recursos do Classroom, explorando as possibilidades de disponibilização de materiais complementares à turma, considerando diferentes níveis de desafios de acordo com as demandas de cada aluno.

Mas o uso do Ambiente Virtual traz mais do que um apoio ao professor na organização de materiais e tarefas, é também um ambiente dos alunos. Isso significa que é por essência um ambiente coletivo. Embasada nesta concepção, a professora criou alguns espaços de discussão que incentivaram a argumentação e a comunicação não-violenta entre os alunos, neste espaço virtual autorregulado. Através da criação de Fóruns Literários para o 6º e 7º ano, a professora conseguiu criar uma plataforma de textos públicos e audiência real das produções dos alunos, instigando a reflexão sobre argumentação e comunicação em ambientes coletivos. Nos fóruns, é preciso responder a pergunta realizada pelo colega, as interações são obrigatórias e há o constante convite à proposição de discussões, que muitas vezes extrapolam o ambiente virtual e ocorrem na sala de aula. Com esta prática, Vivian desenvolveu conteúdos formais das séries (como a construção de respostas completas) e também trouxe uma importante reflexão sobre comunicação não-violenta para o cotidiano dos alunos.

A simulação de provas e listas de exercícios realizadas online no Classroom também foram recursos que se destacaram na prática de Língua Portuguesa com as séries. Associado ao trabalho feito em sala de aula, a professora Vivian apresentou aos alunos conteúdos que precisavam ser reforçados, assim como permitiu-lhes reconhecer quais aspectos já haviam sido internalizados. Tais momentos ofereceram materiais para que a própria prática da professora em classe fosse revista, dado o índice de apropriação ou não do que fora revelado nas atividades pelos alunos. Por consequência, o processo permitiu também aos alunos esta autorregulação, ao vislumbrarem em quais conteúdos deveriam investir mais ou menos tempo em seus momentos de estudos.