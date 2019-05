Entenda a importância da participação das famílias para o desenvolvimento dos alunos

Mais que participar dos eventos sociais, a presença da família na rotina escolar pode ser um importante diferencial na construção do conhecimento e no desenvolvimento educacional dos estudantes.

O alinhamento entre a escola e as famílias é um dos fatores fundamentais para garantir o sucesso do desenvolvimento dos estudantes em seu percurso educacional. E esse alinhamento pode se dar de diversas formas, como na participação em reuniões e atividades propostas pelo colégio e na comunicação constante para troca de informações relevantes sobre o aluno, que podem, inclusive, se desdobrar em outras situações, como conversas com a equipe de coordenação, por exemplo.

Por isso, procuramos sempre aperfeiçoar nossa comunicação com as famílias, assim como os estímulos para que todos integrem a comunidade escolar, participando ativamente da rotina do colégio e, é claro, de seus filhos.

Marcela Amaral, mãe dos alunos Pedro (2º ano do Ensino Fundamental I) e Joaquim (G3 da Educação Infantil), vê inúmeros benefícios na participação ativa da rotina escolar das crianças. “Quando há um envolvimento engajado por parte das famílias, ganho eu, ganham meus filhos, e gosto de acreditar que ganha a escola nessa aproximação. Me sinto parte da educação escolar dos meus filhos na medida em que acompanho a concretização do projeto pedagógico nas atividades da escola e a partir do momento que, ativamente, contribuo para a manutenção e permanência desse projeto”, conta ela.

Com tanto envolvimento, em 2016, Marcela passou a fazer parte do Grupo de Famílias do Oswald, representando a classe do filho mais velho, que na época estava na Educação Infantil. “Participo, desde então, assiduamente das reuniões e me coloco numa posição bem ativa de contribuição na manutenção do diálogo e trabalho em cooperação”, explica ela, que em 2017 participou da organização das comemorações dos 40 anos do colégio, ocasião em que pôde se aproximar ainda mais da escola e de seus valores.

Família na escola

Além das reuniões com as equipes de direção e coordenação, as famílias também são mais que bem-vindas nos eventos promovidos pelo colégio, como a Festa Junina, o Concurso de Declamação, a Manhã de Integração, a Mostra Cultural e os debates, entre outras atividades abertas à comunidade oswaldiana.

Segundo a Diretora do Ensino Fundamental II e Médio, Andréa Andreucci, em breve, novas propostas deverão ampliar ainda mais a participação das famílias na rotina do colégio. “Estamos sempre trabalhando para envolver e engajar as famílias e espero conseguir inaugurar o voluntariado com a participação dos pais e dos alunos”, explica.

Paulo Marinho, pai da aluna Laura Marinho, do 9º ano, acredita que é importante que as famílias tenham participação ativa na vida escolar de seus filhos, dentro e fora da escola. “Eu e a mãe da Laura estamos sempre muito presentes e envolvidos nas atividades escolares, estudando junto para as provas, estimulando ela ao máximo, e vejo isso como algo de extrema importância, tanto para nós em relação à escola quanto do que a escola está fazendo por ela. Por isso, acho importante participar sempre para acompanhar de perto. Vejo que o Oswald tem uma comunicação eficiente sobre todas as questões e isso é algo que eu valorizo muito”, garante.

Andréa aponta, ainda, a predisposição de participação das famílias como um dos diferenciais do Oswald. “Eles estão sempre muito presentes e colaborativos. Com isso, temos uma convivência bastante significativa, o que indica que eles gostam do colégio e fazem questão de participar. Isso, do ponto de vista educacional, é excelente, porque os alunos sabem que a família está envolvida e interessada nas questões que envolvem a escola.”

Café com a Direção

Instituído pelas diretoras Andréa Andreucci e Nana Giovedi (da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I), o Café com a Direção nasceu com a proposta de estimular ainda mais a participação das famílias na rotina do colégio.

O encontro acontece durante um café da manhã e, apesar do formato de reunião, já que é realizado por turmas, permite que todos os participantes troquem ideias sobre diversos assuntos relacionados aos alunos e a outros contextos que impactam a rotina escolar. “Essa atividade surgiu da necessidade de ter uma aproximação maior com as famílias, porque existem situações que só chegam para a direção quando acontece um problema. Na minha opinião, a direção tem que trabalhar de forma preventiva, interagindo com todos. Sou uma diretora que fica “fora do gabinete” e gosto de estar com os alunos e com os professores, circular pelo pátio e corredores. Sentia falta de estar mais com as famílias também”, esclarece Andréa.

Para Ana Maria de Oliveira, avó do aluno Jorge Correia, do 9º ano, quando esse tipo de aproximação parte do colégio é maravilhoso. “Eu e minha filha sempre participamos ativamente das atividades propostas e acompanhamos bem de perto a rotina do Jorge. Acho importante momentos como esse, em que somos chamados para dialogar e apontar nossas impressões, pois me sinto parte do processo educacional do meu neto, e ele fica muito feliz por poder contar com a nossa participação”, conta a avó, que costuma preparar brigadeiros para a turma do neto angariar fundos para a formatura, que será realizada no final do ano.

Dessa forma, acreditamos que podemos construir juntos algo muito mais significativo para a criação dos caminhos de nossos estudantes.