Conheça o projeto Parceiros da Comunidade Oswaldiana

Diante do cenário financeiro caótico no país, diversas pessoas foram afetadas com a crise. Nesta fase, percebemos que várias famílias da colégio têm serviços e produtos para oferecer às demais e pensamos em formas de tentar ajudar a comunidade oswaldiana.

O primeiro projeto que surgiu, o Família Solidária do Oswald, em que as famílias podes optar em ceder seu desconto aos que estão enfrentando uma situação mais complicado, fortaleceu ainda mais nossos vínculos e nos levou a pensar em formas de ampliar nossas ações.

A partir daí, nasceu o projeto Parceiros da Comunidade Oswaldiana. Segundo a Diretora da Unidade Cerro Corá, Andrea Andreucci, “é um um espaço criado em nosso site exclusivamente para que proprietários de negócios e/ou profissionais liberais divulguem serviços e produtos”.

O Diretor do grupo OEP (constituído pelos colégios Oswald de Andrade, Elvira Brandão e Piaget), Cláudio Giardino, conta sobre a possível ampliação entre as escolas, contemplando pequenos negócios e serviços. “A ideia é ampliar para pessoas que moram próximas às unidades, tornando uma rede de apoio ainda maior”.

Com os Parceiros da Comunidade Oswaldiana, pretendemos ajudar dezenas de famílias que, neste momento de isolamento social, passam por uma situação difícil, além de ampliar nossas ações colaborativas, pautadas em solidariedade e empatia.

Lou Trevisan, Coordenadora de Relações Institucionais do Oswald, diz que precisamos avaliar como funciona, para manter o projeto. “Acho que, para começar, vamos avaliar como ele funciona e se cumpre seu papel. Se tudo der certo, imagino que podemos ampliar sim”.

A ideia, a princípio, é manter os Parceiros mesmo quando este período de pandemia acabar, criando uma rede de fortalecimento e suporte entre toda a comunidade.