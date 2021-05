Centro Oswald de Formações

“Sonho que se sonha só

É um sonho que se sonha só

Mas sonho que se sonha junto é realidade.”

Raul Seixas

O Colégio Oswald de Andrade orgulha-se por ser, há mais de 40 anos, um espaço formativo que contribui para o desenvolvimento de cada indivíduo e, assim, promove a construção de uma sociedade crítica e engajada. “Ser uma escola que aprende de forma colaborativa” consiste em um valor cultivado entre nós, que é concretizado tanto nas boas práticas cotidianas quanto nas formações de estudantes, de educadores e de uma comunidade que enxerga a Educação como base para o exercício pleno da cidadania.

O embrião do que seria o Centro Oswald Formações foi criado em 2016, no formato das Jornadas de Formação. Com a intenção de promover estudos, debates e trocas de boas práticas entre educadores, trouxemos parceiros para diversificar e ampliar nosso repertório, assim como o do público interessado. Tal iniciativa – como as demais ações promovidas pelo colégio – surgiu para expressar e reafirmar as características pedagógicas do Oswald de Andrade: a abertura a mudanças e a ousadia para buscar novas práticas e metodologias.

O Centro Oswald Formações nasce como espaço de promoção de encontros sobre variados temas da Educação. Os encontros acontecem entremeando situações de aprendizagem planejadas com educadores, e buscam a difusão da pesquisa e do conhecimento. Desta forma, contribuímos para criar uma comunidade de aprendizagem que tenha como interesses compartilhados o estudo, o aprofundamento e o debate acerca de temas relevantes da Educação.

Em 2020, a ideia inicial era dar continuidade, de modo presencial, a tais encontros de formação. Porém, com advento da pandemia e a necessidade de isolamento social, surgiu uma versão do Oswald de Formações (continuidade das Jornadas de Formação), operando em modo virtual. As lives apresentadas buscaram – e mantiveram – o mesmo caráter que guiou, desde o início, o projeto: a aposta no aprofundamento de temáticas sensíveis e sensibilizadoras, no debate e nas boas práticas.

Em 2021, após cinco anos de partilhas e parcerias, das Jornadas de Formação ao Oswald Formações, nasce, fruto desse percurso, o Centro Oswald Formações. O eixo do Centro é reunir todos os frutos de investigações feitas ao longo deste percurso, ampliando o escopo das ações formativas entre a equipe de profissionais que formam o corpo do colégio. O Centro Oswald de Formações tem também como objetivo levar as reflexões adensadas nos estudos e nas práticas cotidianas do colégio, contribuindo para a formação de educadores de maneira ampla, por meio da realização de cursos, palestras e grupos de estudo, nos mais variados formatos de cursos.

Considerando que o registro e a reflexão sobre práticas pedagógicas faz parte do cotidiano do Colégio Oswald de Andrade, entendemos, como ponto-chave dos processos pedagógicos, que os profissionais de educação se formam continuamente no processo de registro, reflexão e compartilhamento. Somos, assim, produtores de conhecimento, e temos um bom legado a compartilhar, não só com nossa comunidade, mas também com o público externo. Abre-se, desta maneira, também a prática de assessoria de formação para outras instituições, além da publicação de materiais que possam contribuir para o debate sobre Educação.

Estou muito honrada por fazer parte desta história e por estar à frente deste projeto, que traz em si, os princípios desta escola.

Maria Antonieta Giovedi

Direção do Centro Oswald de Formações