Colégio Oswald de Andrade

Você sabe qual o papel do coordenador pedagógico?

Conheça as principais atribuições do coordenador pedagógico e saiba como eles atuam no processo de ensino-aprendizagem de nossos alunos. Um profissional polivalente, com muitas responsabilidades no desenvolvimento do processo educacional, o coordenador pedagógico atua com o objetivo de fazer com que as propostas do projeto pedagógico do colégio sejam implementadas e todos os estudantes possam