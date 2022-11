Turma do Integral participa de atividade de leitura espontânea na biblioteca

Por: Camila Scalabrin e Katia Quintana*

Uma vez por semana os estudantes do Integral 2 (G4 e 1º ano) do Ofélia vão para a biblioteca escutar histórias das professoras. Nessas ocasiões, eles têm a oportunidade de manusear e escolher os livros que mais os atraem, de acordo com a faixa etária.

No último mês, em função das crianças do 1° ano do Ensino Fundamental I já estarem alfabetizadas, começamos uma dinâmica onde, a cada semana, um aluno se propõe a fazer a leitura do livro escolhido pelo grupo com a orientação das professoras.

Foi muito divertido porque alguns deles leram e se comportaram como um pequenino professor; lendo e chamando a atenção de seus ‘alunos’, no caso do grupo todo na roda e inclusive das professoras.

A importância da leitura

A leitura tem um papel fundamental na socialização da criança. Por meio da leitura elas adquirem informações, expandem o vocabulário e desenvolvem a avaliação crítica.

Desse modo, o ato de ler desperta o interesse por novos conhecimentos, pode-se afirmar que uma vez adquirido, o conhecimento é carregado por toda a vida.

Inexiste uma fórmula, mas sim um caminho a ser seguido, sendo a prática da leitura na infância esse caminho.

Contudo, o ato de ler só passará a despertar o interesse da criança se tiver algum significado para ela.

Oferecer o contato com os livros às crianças é abrir as portas para o conhecimento e para a formação de futuros cidadãos mais conscientes e com capacidade de interpretar textos, de falar com maior facilidade e de adequar seus discursos ou linguagem em diferentes situações de comunicação.

Abraços e até a próxima!

*Camila Scalabrin e Katia Quintana são professoras do Integral 2 do Ofélia

Confira alguns registros deste momento tão prazeroso com nossos pequenos na biblioteca do Ofélia.