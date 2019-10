TCC do Ofélia prepara os estudantes do Ensino Médio para a graduação

Entre os projetos desenvolvidos com a proposta de preparar os estudantes do Ensino Médio para a graduação, o TCC do Ofélia se destaca como um dos mais importantes.

Além de preparar os estudantes para os desafios após a conclusão do Ensino Médio, a disciplina de Metodologia de Trabalho de Conclusão de Curso (MTCC), tem a proposta de mudar a ideia de que a produção deste trabalho seja complexa e de difícil execução.

Nesta proposta, as aulas apresentam aos estudantes do 3º ano do Ensino Médio, técnicas para que eles aprendam a trabalhar questões como organização e pesquisa.

Para o estudante Diego Wittner, 17 anos, esta é uma oportunidade para aprender a fazer, fazendo. “Em outra escola eu já tive a experiência de produzir um trabalho de conclusão de curso, mas aqui o processo está sendo bem mais organizado e esclarecedor. Acho muito importante aprender as formatações, saber as regras da ABNT e ampliar nossos conhecimentos. Tenho aprendido muitas coisas, e a cada nova descoberta, aumenta minha curiosidade de aprofundar mais e mais as pesquisas”, destaca ele, que está desenvolvendo seu trabalho sobre ‘Rugby para cadeirantes’ e pretende cursar a faculdade de Educação Física.

Segundo a professora Marcia Garcia, responsável pela disciplina de MTCC, apesar de cada grupo ser diferente, existem algumas questões que envolvem o entrosamento da turma no desenvolvimento das atividades propostas. “Eles sempre ficam preocupados em desenvolver uma primeira produção acadêmica e autoral, seguindo as normas da ABNT e apresentando para uma banca.”

A estudante Giovana Bosco, 17 anos, garante: “apesar de ter que lidar com questões relacionadas ao vestibular, acho importante vivenciar isso no colégio porque na faculdade vai ser assim e sinto que essa experiência está me preparando para o futuro”, explica ela, que vai prestar vestibular para Medicina e está desenvolvendo sua pesquisa sobre o ‘Efeito placebo’.

Metodologia de TCC do Ofélia

Mais que permitir aos estudantes uma experiência inovadora, a produção do TCC é uma oportunidade de explorar o conhecimento acerca de assuntos de interesse do estudante.

“Os estudantes demonstram um certo receio no início do trabalho, mas com investimento na sua pesquisa, compreendem a pertinência do projeto”, completa Marcia Garcia.

Luana Moura, 16 anos, que também pretende cursar Medicina, está desenvolvendo seu trabalho sobre ‘Saúde pública’. “Acho importante me envolver com um tema que fará parte de minha vida profissional futura”, considera.

Alice Lara, 17 anos, que desenvolve seu trabalho sobre ‘Meditação no Zen Budismo’, também valida o TCC no Ensino Médio, assim como sua colega, Camila Sampaio, 18 anos, que ressalta as dificuldades em seguir as normas e fazer as citações e referências padronizadas. “Mas, com o apoio da disciplina preparatória, acredito que vamos tirar isso de letra. Além do mais, estamos ansiosos pois entramos na fase final, que envolve o treino das apresentações e acho que controlar o nervosismo é, neste momento, nossa maior preocupação”, conclui a futura farmacêutica, que vai apresentar seu TCC sobre ‘Parto humanizado’.

O processo de desenvolvimento do TCC do Ofélia envolve desde a escolha do tema, sua delimitação, passando pela validação do mesmo com a professora, seguida da definição do orientador, explica Marcia.

Atualmente, o grupo está em fase de desenvolvimento de suas apresentações, o que envolve a produção dos slides e de seus discursos.

As apresentações dos TCCs serão realizadas entre os dias 4 e 6 de novembro, na biblioteca do Ofélia e contarão com a participação de especialistas de diversas áreas, que irão compor a banca examinadora, ao lado dos professores e dos orientadores de cada estudante.