TCC do Ensino Médio do Ofélia prepara estudantes para o universo acadêmico

Parte integrante do processo de formação do nosso Ensino Médio, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Ofélia tem, por objetivo, promover a imersão dos estudantes do 3º ano no universo acadêmico, por meio de orientação de pesquisas sobre temas relevantes e da atualidade, nas mais variadas áreas do conhecimento, de acordo com seus interesses, já que eles têm autonomia para escolher sobre o que irão desenvolver em seus trabalhos.

Para desenvolverem seus projetos, os(as) estudantes contam com o auxílio da professora Marcia Garcia, responsável pela disciplina de Metodologia do Trabalho de Conclusão de Curso (MTCC). “O projeto tem início em fevereiro, com a definição dos temas e a sugestão dos(as) professores(as) orientadores(as)”, explica a professora.

Após essas definições, é elaborado um cronograma com as etapas do TCC para que os(as) estudantes apresentem suas produções para orientações mensais, até as apresentações para a banca, que acontecem entre os dias 18 e 22 de novembro.

Como é o processo de produção dos TCCs

Após a escolha dos temas, os(as) estudantes contam com ajuda para delimitar os assuntos que serão abordados, além de orientações para desenvolvê-los de forma a contemplar todas as recomendações técnicas, seguindo padrões de argumentação, o que será fundamental no momento de apresentação do trabalho para a banca especializada.

“Durante nossas aulas semanais, os estudantes são orientados quanto à necessidade de elaborar o subtema para especificar o objeto de pesquisa e atribuir maior relevância ao projeto”, completa Marcia.

Neste ano, os estudantes escolheram temas relacionados à saúde mental, física e espiritual, como por exemplo ‘Meditação Oriental: Zen Budismo’, ‘Saúde Pública’, ‘Benefícios da Psicoterapia com Animais’, ‘Empreendedorismo e Saúde do Corpo’, ‘Parto Humanizado’, ‘Musicoterapia’, ‘Psicologia e a Terapia para Acidentados’, ‘Diabetes e Psicologia’ e ‘Gravidez na Adolescência’.

Segundo Marcia Garcia, “o primeiro desafio da produção dos trabalhos está na formatação de um texto acadêmico, segundo as normas da ABNT; na sequência, perceber que o trabalho exige um diálogo com autores, referências e subsídios para a produção do texto; perceber a diferença entre um texto autoral e um texto pessoal, além de despertar o interesse dos avaliadores na apresentação da dissertação”.

A disciplina MTCC

A disciplina de Metodologia do Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo apresentar as normas técnicas para que os estudantes tenham condições de desenvolverem um trabalho acadêmico, com referências bibliográficas, além de mediar as escolhas, acompanhar a produção do texto, fazer interferências e avaliar o processo.

Talvez, o aspecto mais difícil seja como lidar com uma produção autoral, porém sem interferências pessoais. Não é um processo fácil, mas quando concluído e apresentado, os estudantes reconhecem e admiram seus esforços.