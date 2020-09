Como manter a organização na rotina de estudos das aulas on-line na Educação Infantil

Escolher um local adequado para assistir às aulas on-line, ser pontual nos encontros e preparar os materiais com antecedência são alguns pontos importantes para organizar a rotina de estudos em casa.

Além disso, para que as crianças tenham um melhor aproveitamento é fundamental que elas acompanhem todos os encontros e que as famílias justifiquem sua ausência, quando não puderem participar ou quando precisarem sair mais cedo da aula.

Preocupada com a qualidade e o conteúdo das aulas, bem como com a aprendizagem conquistada pelos estudantes da Educação Infantil, neste período de aulas em casa, nossa equipe organizou algumas dicas práticas para ajudar as crianças e as famílias a aproveitarem ao máximo as atividades propostas pelo Colégio Ofélia Fonseca.

Antes das aulas:

. Prepare um local silencioso para assistir às aulas on-line;

. Certifique-se de que o equipamento (computador, tablet ou celular) está com bateria e acesso à internet;

. Organize o material necessário para as atividades do dia;

. Caso tenha algum imprevisto, lembre-se de comunicar o professor.

Durante as aulas:

. Seja pontual para não atrasar a atividade;

. Se necessário, utilize fones de ouvido;

. Evite distrações como TV ligada e notificações de celular;

. Mantenha a câmera ligada e o microfone desligado;

. Evite, sempre que possível, conversas paralelas;

. Acompanhe a aula até o final e avise se precisar sair mais cedo;

. Quando convidados, familiares são bem-vindos;

. Respeite o momento das crianças e evite ao máximo interferir durante a realização das atividades;

. Participe de todas as aulas e atividades programadas pelo colégio para não perder nenhum conteúdo.

Após as aulas:

. Organize o material para o dia seguinte;

. Faça as tarefas propostas pelos professores, quando houver;

. Esteja atento aos prazos de entregas de trabalhos e atividades;

. Acompanhe diariamente o classroom das turmas.

As dicas podem ter variações de acordo com a idade da criança, mas em geral, são válidas para todas as faixas etárias. Desta forma, convidamos as famílias a participarem do processo educacional de seus filhos e a acompanharem sempre os comunicados no aplicativo do colégio.

Lembre-se que manter a rotina e a organização é fundamental para que as crianças se sintam envolvidas com as aulas, mesmo no ambiente familiar.