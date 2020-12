Estudantes desenvolvem projetos para a disciplina Mídias Criativas

No último bimestre de 2020, os estudantes da turma de Mídias Criativas escolheram uma linguagem, entre as que lhes foram apresentadas durante o ano, para a criação dos trabalhos do 4º bimestre.

Eles tinham como opções preparar um ensaio fotográfico, realizar um vídeo ou produzir um podcast. O tema da pesquisa era de livre escolha.

Confira os projetos!

Vídeo: a influência das redes sociais

As estudantes Ana Clara e Laura, do 1º ano, decidiram pela criação de um vídeo que discute a influência das redes sociais sobre a vida das pessoas. “Nós apresentamos situações que acontecem diariamente com diversas pessoas no mundo e como os celulares estão presentes em nossas vidas, tanto nos pontos positivos, quanto nos negativos. Um trabalho informativo que ajudará muitas pessoas a se prevenirem contra os perigos que existem nas redes sociais”, explicam as estudantes.

Ensaio fotográfico: Parque da Água Branca

As estudantes Isabel e Stephany, também do 1º ano, prepararam um ensaio fotográfico sobre o Parque da Água Branca, e como as pessoas passaram a utilizá-lo no período pós-pandemia. O ensaio é acompanhado por um texto com uma reflexão sobre a necessidade de espaços verdes em centros urbanos, e revela uma comparação entre as imagens atuais do parque com fotografias antigas do lugar. “Nosso trabalho de Mídias Criativas foi realizado em um sábado pela manhã. Lá, observamos que, apesar da epidemia do coronavírus, o parque estava lotado, e foi engraçado ver como inúmeras pessoas adaptaram suas atividades e continuaram se relacionando com a natureza: uns praticavam esportes, como o judô, outros caminhavam pelo parque e utilizavam as áreas de atividades físicas. Havia também famílias comendo nas áreas de piqueniques, levando suas crianças nos parquinhos, tomando sorvete e comendo nos caminhões de fast food. Sem contar as pessoas que frequentavam a área dos idosos e observavam os animais. Mas é claro que, pelo que vimos, todos estavam respeitando o uso de máscaras e álcool em gel, e algumas áreas do parque estavam fechadas. Nós mesmas, além de fotografarmos o espaço, os animais e o cotidiano de todas aquelas pessoas, fizemos um lindo piquenique, ao som de galos e crianças chorando”, contaram as estudantes.

Podcast: a mulher em diferentes religiões

O estudante Fábio, do 1º ano, resolveu pela produção de um podcast. O tema escolhido foi a como a mulher e, mais especificamente, o corpo feminino são vistos em duas religiões distintas, o judaísmo e o islamismo. Em seu podcast, Fabio estabelece comparações e aproximações a respeito do corpo feminino nas duas religiões.

Ensaio fotográfico: ‘Os Gêmeos’

Estudante do 2º ano, Beatriz, optou pela realização de um ensaio fotográfico. Para isso, ela produziu um ensaio sobre a exposição dos artistas plásticos ‘Os gêmeos‘, na Pinacoteca de São Paulo.

Ensaio fotográfico: Centro de São Paulo

Já a estudante Sara, também do 2º ano, realizou uma série de colagens sobre fotos tiradas durante o ano no centro da cidade de São Paulo.

Ensaio fotográfico: Ribeirão Bonito

A estudante Julia, do 2º ano, aproveitou sua estadia em Ribeirão Bonito para preparar um ensaio sobre os diferentes tipos de cultivo da terra na região. A cidade, do interior de São Paulo, está localizada em uma região onde há muita agricultura por conta de seu solo fértil, chamada de ‘terra roxa’ ou ‘terra vermelha’, onde a maioria das culturas se adaptam.