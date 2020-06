Ofélia lança primeiro episódio de podcast sobre Covid-19

Nesta semana, em que comemoramos 99 anos de fundação do nosso colégio, temos orgulho de apresentar mais um projeto desenvolvido pelos estudantes. Trata-se do podcast sobre Covid-19 produzido pelas turmas do 1º e 2º anos do Ensino Médio, para a disciplina eletiva de Mídias Criativas.

Apesar de terem caído no gosto popular, há pouco tempo, os podcasts estão no mercado há mais de 15 anos, quando surgiram como ‘blogs de rádio’. Segundo dados divulgados pelo Spotify – principal streaming de música em operação no Brasil –, os podcasts representam 20% do que foi consumido na plataforma, em 2019. Além disso, no mesmo período, o consumo de conteúdos no formato podcast cresceu 67%, no país.

Podcast sobre Covid-19

Além de se tratar de um tema que está em alta, a Covid-19 ainda gera muitas dúvidas nas pessoas. A partir disso, o professor Diego Arvate, responsável pela disciplina eletiva de Mídias Criativas, conduziu os estudantes na produção do programa.

“A proposta envolvia criar um podcast exclusivo sobre os desafios e transformações impostos pela epidemia de Covid-19 no Brasil e no mundo. Claro que isso tudo, com foco no contato dos estudantes com a linguagem de podcast”, explica Diego.

Segundo Diego, o primeiro episódio debate questões como as perguntas e respostas que a ciência tem oferecido à epidemia. “O episódio aborda as diversas formas pelas quais a Covid-19 têm afetado a vida íntima das pessoas e os processos escolares durante o período de isolamento.”

A estudante Laura Pereira, do 1º ano, que participou da produção, explica que o trabalho foi realizado a partir de uma proposta do professor. “Ele apresentou a proposta dividida em seis tópicos sobre o tema. Nos dividimos em duplas para realizar as pesquisas e fizemos um esboço do texto. Esse material foi sendo trabalhado pelos grupos e pelo professor, até chegarmos à versão final”, detalha.

Para ela, foi muito interessante participar de todo o processo de desenvolvimento do projeto. “Eu gostei muito do resultado, levando em conta que nós não tínhamos experiência, nem muitos recursos de edição. A questão da comunicação à distância também acabou sendo um problema, mas conseguimos concluir e fiquei feliz com o resultado.”

Já Ana Clara Oliveira, também do 1º ano, considera que o projeto foi ousado e envolveu vários desafios para o grupo. “Após realizarmos as pesquisas, fomos orientados a aprimorar as informações e acrescentar algumas questões relevantes. Além disso, nós também fomos envolvidos na pesquisa e na criação de vinhetas e efeitos sonoros para a introdução e a transição dos áudios. Depois de todos esses processos, o professor ficou responsável por finalizar o podcast e todos aprovaram o trabalho”, completa a estudante.

Além da apresentação da proposta e do conceito, da pesquisa e da produção dos textos, o processo envolveu ainda estudos para viabilizar a gravação dos áudios e das vinhetas, a decupagem e a edição do áudio, que você confere a seguir!