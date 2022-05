Ensino Médio participa de palestra sobre conflito entre Rússia e Ucrânia

As turmas do 2º e 3º ano do Ensino Médio tiveram um encontro sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, com Guilherme Casarões, professor da FGV e especialista em Relações Internacionais e Ciência Política.

O encontro foi realizado na semana passada e, na ocasião, nosso convidado apresentou aos estudantes o histórico dos conflitos que envolvem o território em disputa.

Os estudantes puderam analisar a complexidade sobre a invasão da Rússia e os desdobramentos geopolíticos da guerra. Foi um momento importante para a compreensão sobre as tensões que envolvem as ações militares e o choque entre os interesses russos e dos países ocidentais, liderados pela OTAN.

Além disso, foram apresentados dados sobre a crise humanitária gerada com o grande número de refugiados ucranianos e as disputas de narrativas sobre o conflito.

