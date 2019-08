Paisagens humanas: Estudantes do Ofélia apresentam mostra de fotografia

Nos próximos dias, o Ofélia será tomado por uma intervenção artística que terá a representação humana como protagonista de todo o trabalho, realizado no primeiro semestre deste ano. Trata-se da mostra de fotografia ‘Paisagens Humanas da Cidade de São Paulo’, que terá retratos feitos pela turma da disciplina eletiva de Fotografia Criativa e Processos Audiovisuais, no semestre passado, com a supervisão do professor Diego Avartes.

Segundo o professor, as imagens foram feitas com a proposta de trazer à tona um entendimento sobre aquilo que percebemos como as “paisagens humanas” da cidade na qual vivemos.

“Quando, no início do ano, os estudantes começaram a fotografar a cidade de São Paulo para refletir sobre quais seriam as representações que poderiam evidenciar a identidade da metrópole para seus moradores, houve uma percepção geral de que nenhuma paisagem estática ou canônica seria mais indicadora de sua pulsão do que as imagens desses humanos que compõem uma população de mais 12 milhões de habitantes”, contextualiza o educador.

A exposição dessas fotografias se entrelaça ao projeto de estudos do colégio, que neste ano tem o tema ‘Identidades e Direitos’, e promove a formação de um olhar, por parte da equipe de estudantes, para entenderem a cidade como algo inseparável da vida de seus habitantes, seja por meio de seus gestos, seu trabalho, sua condição social ou sua cultura, propondo a reivindicação pelo direito que toda população tem de usufruí-la com cidadania.

“Todas as imagens que compõem a mostra foram feitas por estudantes do 1º e do 2º ano do Ensino Médio, que saíram às ruas, divididos em grupos, com a intenção de produzir fotografias que revelassem como alguns bairros históricos de São Paulo, como a Sé, a Liberdade, o Bom Retiro, a República e o Bixiga, entre outros, se deixam mostrar, muito mais do que pelos seus monumentos históricos, pela presença fundamental daqueles que os habitam e os usufruem”, conclui Diego.