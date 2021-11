Os percursos investigativos da Educação Infantil

Por: Equipe docente da Educação Infantil*

Percurso: ato ou efeito de percorrer. A partir desta definição comum aos dicionários, podemos iniciar uma narrativa de como ocorrem as investigações na Educação Infantil do Colégio Ofélia Fonseca.

Um percurso investigativo não objetiva o fim, nem o tem como certo, tendo em vista que é no próprio caminho percorrido onde os efeitos atravessam e transformam as crianças. Não havendo controle sobre quais serão os impactos das investigações, aproveita-se o momento, o vivido, a experiência, a experimentação, sempre direcionada por objetivos pedagógicos muito bem planejados, mas não fixando sentidos, para que as crianças possam ser agentes do processo.

Para percorrer este percurso, os/as professores/as estão sempre atentos/as aos detalhes: uma fala, um gesto, uma brincadeira… tudo pode sinalizar quais são os temas que emergem como curiosidade para se tornar um objeto de estudo mais aprofundado pelas crianças.

Como importantes princípios desta artistagem docente, estão a ampliação e aprofundamento destes temas, onde o/a professor/a vai caminhando junto às crianças, de maneira a abrir caminhos para que os estudos não fiquem só no que elas já sabem, mas sejam fonte de abertura dos olhares e das formas de ler e entender o mundo.

Para isso, os/as professores/as estão sempre em busca de novas referências para descolonizar seus próprios olhares e conhecimentos, se munindo de novas inspirações para pensar as propostas.

Este caminho é sempre orientado pelas enunciações discentes, pelos registros que os/as docentes fazem do cotidiano da turma, em conjunto com as percepções sobre quais aspectos do tema de estudo ainda podem ser aprofundados e (re)experimentados.

Estes percursos possibilitam, de maneira mais significativa, que as crianças ampliem seus horizontes sobre o mundo, sejam agentes construtoras do conhecimento e que criem hipóteses e descubram possibilidades de respostas para suas perguntas partindo de experiências façam sentido.

*Artigo assinado pelos profissionais que compõem a equipe docente da Educação Infantil do Colégio Ofélia Fonseca.