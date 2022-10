Ofélia recebe famílias e estudantes durante Manhã de Convivência

No último sábado, dia 22 de outubro de 2022, o Ofélia promoveu mais uma edição da Manhã de Convivência, evento reconhecido por reunir as famílias e os estudantes para uma série de atividades no colégio.

Nesta edição, as famílias também participaram disponibilizando de suas coleções de itens relacionados ao futebol e às Copas do Mundo. Entre os objetos que compuseram a exposição estavam uma bola autografada por Pelé, além de camisas de clubes nacionais e internacionais, ingressos de partidas, álbuns de figurinhas e medalhas.

Manhã de Convivência

Idealizada com o objetivo de aproximar as famílias da escola, de modo que elas tenham contato com os educadores, observando as propostas pedagógicas realizadas com os estudantes, a Manhã de Convivência é um evento tradicional do Ofélia.

O evento conta com uma programação diversificada, que envolve atividades educativas, culturais e esportivas. As famílias também participaram de uma partida de vôlei.

O colégio agradece a todas as famílias e a todos os estudantes que participaram, assim como a toda equipe do Ofélia, responsável pela coordenação, organização e realização do evento.