Ofélia realiza evento para promover práticas esportivas

Aqui no Ofélia, temos a consciência de que as práticas esportivas são fundamentais no desenvolvimento dos estudantes. Por isso, a grade de todos os grupos conta com atividades esportivas, que contemplam os estudantes, desde a primeira infância, até o Ensino Médio.

Pensando em reunir as famílias e os estudantes, vamos promover, no dia 6 de setembro, uma manhã esportiva, dentro da nossa tradicional Manhã de Convivência.

Durante o evento, serão realizadas atividades de Futebol, Queimada, Matroginástica, Quadrangular Futebol, Tênis de Mesa, Circuito de Obstáculos, Dodgeball e Voleibol, além da parede de Alpinismo, Slackline e Oficina de Xadrez (confira a programação abaixo).

Na ocasião, o Centro de Reflexão do Ofélia realizará a palestra do psiquiatra, doutor Dácio Bonoldi Dutra, sobre ‘Adolescentes e saúde mental: como os pais podem ajudar seus filhos?’, a partir das 10 horas.

Os benefícios da prática esportiva

Todo mundo sabe que a prática de esportes estimula crianças, jovens e adultos a se desenvolverem, não só a capacidade física de reconhecer seu corpo e suas limitações, mas também a sua habilidade de raciocinar e de tomar decisões.

Por isso, nós apoiamos e promovemos o esporte entre os estudantes, pois acreditamos que a prática esportiva regular pode contribuir com a capacidade de aprendizado de crianças e jovens.

No Ofélia, desenvolvemos uma série de ações, envolvendo o esporte, em benefício dos estudantes, que contam com uma série de atividades físicas e esportivas, como aulas de educação física, natação, yoga, circo taekwondo e ioga.

Para as Oficinas de Xadrez, contaremos com a coordenação do professor Christian Claudius Ferreira van Riemsdijk, campeão Paulista por equipes, árbitro da Federação Internacional (FIDE) e vice-presidente de planejamento da Federação Paulista de Xadrez.

Atletas em destaque no Ofélia

O colégio conta com algumas revelações do esporte nacional, como o atleta de Badminton, Francisco Brandão; Igor Theodorakopoulos, do Tênis; e Ricardo Pacheco, da Esgrima.

Confira a programação da manhã esportiva:

9:00 – Futebol (1º e 2º anos), na quadra

9:20 – Queimada (1º e 2º anos), na quadra

9:30 – Matroginástica infantil (pais e alunos), na sala de ginástica

9:40 – Quadrangular futebol (3º, 4º e 5º anos), na quadra

9:50 – Torneio de tênis de mesa (Fundamental 2)

10:00 – Parede de alpinismo e slackline

10:00 – Oficina de xadrez na sala da Engenhoteca

10:30 – Circuito de obstáculos (Educação Infantil e 1º ano), na sala de ginástica

10:30 – Queimada (3º, 4º e 5º anos), na quadra

10:50 – Futebol (Fundamental 2), na quadra

11:10 – Dodgeball (Fundamental 2 e Ensino Médio), na quadra

11:30 – Queimada (Fundamental 2), na quadra

11:50 – Voleibol (Fundamental 2), na quadra