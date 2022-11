Mostra 2022: Ofélia promove encontro sobre Culturas e Sustentabilidades

No ano em que se encerra a Década Internacional pela Aproximação das Culturas da UNESCO, apresentamos uma Mostra Cultural que trabalhou temas ligados ao reconhecimento e às diversidades culturais.

Com o título ‘Culturas e Sustentabilidades’, a Mostra Cultural 2022 destaca a relação entre essas diversas culturas, seus contextos e seus territórios, o que vai de encontro com o tema da redação do ENEM, deste ano, sobre os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil.

Desta forma, trata-se de um tema que dialoga tanto com a questão cultural quanto com o meio ambiente e a sociedade, porque envolve a valorização das comunidades originárias.

Na Educação Infantil, as pesquisas focaram nas culturas indígenas, africanas e populares, dando origem aos projetos Roda – mundo quem canta se encanta; Meu Brasil Africano e Brasil Indígena, proporcionando para as crianças espaços de interação e construção de saberes acerca dessas culturas, que são atravessadas pelo apagamento social.

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a Década Internacional das Ciências Oceânicas despertou interesse pelo tema água e deu origem às Águas da Amazônia e às Maravilhas do Oceano.

Para os grupos do Ensino Fundamental II, anos finais, foi feita uma retomada das reflexões, das investigações e dos aprendizados relacionados à Água. Foram investigados, mais uma vez, os valores desse recurso para os seres vivos, seu papel direto e indireto para os humanos e sua importância cultural e simbólica.

No Ensino Médio, as pesquisas e os trabalhos foram organizados a partir de um tema geral ‘Culturas e Sustentabilidades’, que se dividiu em sete subtemas: Indústria Cultural: Diversidades; Biopirataria na Amazônia; Garimpo e resistência; Economia solidária e participação social; Políticas públicas e cultural regional; Saberes indígenas e meio ambiente; Ancestralidade e comunidades locais.

Os grupos responsáveis pela pesquisa de cada um desses núcleos de estudos realizaram um artigo científico, uma intervenção e ficaram responsáveis por uma roda de debates que será realizada durante a Mostra.

Os resultados de todos os trabalhos realizados durante a pesquisa deste ano letivo pelos grupos serão apresentados no sábado, dia 26 de novembro, das 9h às 13h.

Clique aqui para conferir os detalhes das apresentações