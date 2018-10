Ofélia promove Mostra de Projetos 2018

Por priorizar uma educação alinhada às transformações do mundo contemporâneo e valorizar as criações dos estudantes nas mais variadas áreas do conhecimento, o Ofélia promove no sábado, dia 20 de outubro, a Mostra de Projetos 2018.

Nosso colégio vem se destacando ao promover ações para desenvolver o senso crítico dos estudantes, de forma criativa e intuitiva, e promove este encontro anual com as famílias, para que tenham a oportunidade de conhecer os trabalhos desenvolvidos pelas turmas da Educação Infantil ao Ensino Médio.

Esta é uma das formas que os estudantes do Ofélia têm de compartilhar um pouco dos conhecimentos adquiridos durante o desenvolvimento dos projetos do ano letivo.

Com o tema ‘Como a escola colabora com a (re) significação do mundo?’, a Mostra de Projetos 2018, envolveu os estudantes em questões de grande relevância, como o tema da Unesco, que declarou 2018 como o ano internacional dos afrodescendentes. Por isso, nosso convite traz uma protagonista que faz referência à bonequinha Abayomi, símbolo da resistência africana.

Mas, na mostra, além de trabalhos que retratam questões relacionadas a países como a África e a Rússia, também serão apresentados projetos sobre sensações e experimentos, crianças no mundo, inventores e invenções, alimentação, informação e opinião pública (confira a programação a seguir).

Vale a pena prestigiar os estudantes e visitar a Mostra de Projetos 2018, que terá trabalhos lindos, apresentados em diversas formas, e que retratarão de forma criativa e inteligente o resultado de muito estudo durante o ano letivo. Vale ressaltar também que a Mostra tem por objetivo estimular os estudantes a fortalecer sua identidade cultural, para que eles aprendam e participem de forma mais ativa das atividades da rotina escolar.

Outra questão relevante envolve a valorização da arte e da cultura dentro do colégio, de forma que os estudantes desenvolvam seus projetos de forma interligada ao contexto das disciplinas, de acordo com as propostas de cada uma das turmas.

Mostra de Projetos

Sensações e experimentos (G1 e G2 da Educação Infantil)

Crianças no mundo (G3 e G4 da Educação Infantil)

África, a nossa história (1º e 2º ano do Fundamental 1)

Inventores e invenções (3º ano do Fundamental 1)

Descobrindo a Rússia (4º e 5º ano do Fundamental 1)

Informação e alimentação (6º, 7º e 8º ano do Fundamental 2)

Informação e opinião pública (9º ano do Fundamental 2 ao 2º ano do Ensino Médio)

A mostra acontece neste sábado, dia 20 de outubro, das 10h às 12h, no Ofélia, que fica na Rua Bahia, 892, em Higienópolis. Te esperamos!