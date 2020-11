Ofélia promove Mostra Cultural 2020

Em um ano atípico em decorrência da pandemia da Covid-19, realizamos uma edição especial da Mostra Cultural 2020 das turmas de Educação Infantil e Ensino Fundamental I.

O encontro, on-line, reuniu professores, coordenadores, estudantes, famílias e convidados, que puderam acompanhar as apresentações dos projetos realizados durante todo o ano letivo.

Com os temas ‘Fitossanidade’ e ‘Patrimônios Mundiais’, a Mostra Cultural do Ofélia está conectada ao Ano Internacional da Fitossanidade, da UNESCO, que chama a atenção para a saúde vegetal.

A partir disso, as turmas do 1º ao 5° ano do Ensino Fundamental I, do Colégio Ofélia Fonseca, se debruçaram sobre tudo relacionado a essas questões, enquanto as turmas da Educação Infantil mergulharam no maravilhoso universo dos Patrimônios Mundiais Materiais e Imateriais.

Para a estudante Rebeca Salvarani, do 5º ano, a mostra é um momento importante pois marca as apresentações dos trabalhos, que foram desenvolvidos durante todo o ano. “Gostei muito de fazer as atividades para a mostra deste ano porque sei que a mostra é muito importante para os estudantes.”

Mostra Cultural 2020

Durante as apresentações dos projetos, os convidados e familiares elogiaram os trabalhos. “Parabéns a todos os estudantes, professoras e professores. Estou amando”, declarou Silvia Szykman. Já Fabiano Lanzelotti, postou: “Parabéns, lindos trabalhos”, enquanto Monica Cassia Ferreira disse: “Parabéns crianças, super bacana”.

Marianne Aguirre, avó dos estudantes Juan e Leon, também acompanhou as apresentações on-line e elogiou. “Trabalhos instigantes, criativos e maravilhosos. Parabéns”.

Estudante do 4º ano, Leonardo Gomes, destacou os pontos principais do desenvolvimento dos projetos. “Estudamos a construção com objetos e isso envolveu um pouco a arquitetura. Por isso eu gostei muito de desenvolver as atividades e estou feliz com o resultado da mostra deste ano”, conta.

Os projetos destacaram elementos da natureza, encontros com artistas, alimentação saudável e afetiva, folclore brasileiro e reciclagem, entre outros temas. E você pode conferir os projetos de todas as turmas no site da Mostra Cultural 2020.