Ofélia promove encontro sobre ética e regulamentação digital

Pouca gente sabe, mas os canais de comunicação digital e as redes sociais têm regras que definem desde a idade mínima para sua utilização até a preservação de dados dos usuários. Pensando nessas normas e nos modos de inserção e relacionamento dos estudantes nas redes, o Centro de Reflexão Ofélia Fonseca promoverá um bate-papo sobre ética e regulamentação digital, esclarecendo temas como segurança online e uso saudável das tecnologias.

Segundo nosso orientador educacional Guilherme Magalhães Oliveira, são muitas as situações que envolvem o uso da internet. Desde o e-mail até o WhatsApp, passando pelas diversas redes sociais onde há a exposição de dados e informações de cada usuário, é fundamental abordar a questão também do ponto de vista legal, para não cair em armadilhas como desrespeitar limites, sofrer abusos ou incorrer em delitos cibernéticos.

A proposta do encontro é abordar a legalidade dos atos nas redes digitais, levantando dados sobre a regulamentação e estudo de casos, que não são do conhecimento de todos, para propor uma reflexão sobre os efeitos legais e os problemas éticos do descumprimento das leis que regem os meios digitais. Ainda, buscará entender qual é o papel das famílias, dos estudantes e da escola na gestão desses problemas.

Regulamentação digital

Com o tema ‘Infância e adolescência no mundo digital: o papel das leis, da família e da escola em ambientes conectados’, o debate vai abordar questões como a regulamentação da internet no Brasil, as regras quanto ao uso das redes sociais para crianças e adolescentes, os meios de proteger a privacidade na internet e qual pode ser a contribuição das famílias e da escola para o tema.

“Existem muitas questões para serem esclarecidas no campo ético e jurídico sobre um tema essas ferramentas tão comuns e teremos também a mediação de uma psicóloga, para abordar os efeitos na vida das pessoas”, explica Guilherme.

O encontro acontece na próxima quarta-feira, dia 22 de maio, às 19 horas, e será conduzido pelo professor e pesquisador Sérgio Branco, especialista em ética e direito na internet, cofundador do Instituto de Tecnologia e Sociedade (ITS) do Rio de Janeiro e autor de livros sobre regulamentação e direitos autorais na internet.

Já a psicóloga Julia Burin, diretora da clínica Psi e especialista em infância e adolescência, fará a mediação do encontro e ampliará o debate do ponto de vista psicológico, para também compreendermos as marcas que o uso indevido da internet pode deixar na vida dos usuários.

Centro de Reflexão Ofélia Fonseca

Reconhecido por realizar eventos gratuitos com especialistas das mais variadas áreas, o Centro de Reflexão Ofélia Fonseca nasceu com a finalidade de promover debates e esclarecer questões relevantes tanto para a comunidade escolar quanto para a sociedade em geral. Todos os interessados estão convidados para comparecer.