Ofélia promove bate-papo dos estudantes com Ricardo Azevedo

Nesta semana, na quinta-feira, dia 26 de abril, recebemos a visita ilustre do escritor e ilustrador Ricardo Azevedo, que participou de um bate-papo especial com as turmas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

Na ocasião, Ricardo Azevedo compartilhou com os alunos algumas de suas histórias e mostrou como é o processo de criação de seus trabalhos, explicando desde a idealização da história, detalhes de como faz as ilustrações e a montagem do material a ser apresentado para a editora.

As crianças tiveram a oportunidade de fazer perguntas para o escritor, que respondeu a todos com carinho. Muitas delas tiveram ainda a oportunidade de conversar com o autor sobre curiosidades de suas obras. Ao final do bate-papo, Ricardo autografou os livros de alguns estudantes.

Para ele, esses momentos são fundamentais para aproximar as crianças dos livros. “Ao longo dos anos, fui descobrindo que esse contato do autor com o leitor funciona como uma humanização da literatura. Porque, enquanto eles olham os livros sem saber quem é o autor, eles veem apenas um produto. E, quando eles conhecem o autor, entendem as dificuldades do trabalho e conhecem o processo de criação, existe uma aproximação. Eles passam a ver as obras com outros olhos e isso é muito interessante”, conclui Ricardo.

Quem é Ricardo Azevedo?

Autor de diversos livros infantojuvenis, Ricardo Azevedo conquistou várias vezes o prêmio Jabuti com os livros ‘Alguma coisa’ (FTD), ‘Maria Gomes’ (Scipione), ‘Dezenove poemas desengonçados’ (Ática), ‘A outra enciclopédia canina’ (Companhia das Letrinhas) e ‘Fragosas brenhas do mataréu’ (Ática).

Ao longo de sua carreira, Ricardo também conquistou outros prêmios, como o da Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA).

Formado em Comunicação Visual pela Faculdade de Artes Plásticas da Fundação Armando Álvares Penteado e doutor em Letras pela Universidade de São Paulo, Ricardo tem livros publicados em outros países como Portugal, Alemanha, México, França e Holanda, além de textos em coletâneas publicados na Costa Rica.