Neste ano, o Ofélia participa do Dia de Doar Kids 2020, evento mundial idealizado com a proposta de inspirar as crianças a serem mais generosas e sintam que podem fazer a diferença no mundo. Faltando menos de 20 dias para o evento, que será realizado em 1º de dezembro, seguimos com a campanha de arrecadação de tampinhas com as turmas do Ensino Fundamental I. Mas todos que quiserem participar serão muito bem-vindos!

Segundo nossa orientadora educacional Wylma Ferraz, a participação do colégio na ação envolveu uma pesquisa com os estudantes. “Descobrimos que existem muitas coisas que os incomodam e que eles gostariam de mudar no mundo. Mas, a grande maioria demonstrou preocupação com os animais abandonados”, explica Wylma.

A partir disso, a orientadora pesquisou projetos ligados a animais e chegou ao Abrigo do Wlad. “Ele começou sozinho a buscar recursos de várias maneiras para cuidar e abrigar animais resgatados da rua, muitos deles, em péssimas condições. E para manter esse projeto, ele conta com todo tipo de ajuda, e uma das coisas que podem ser transformadas em recursos são as tampinhas de plástico. Isso porque com a venda das tampinhas, ele consegue recursos para manter os animais e ainda ajuda o meio ambiente.”

Mais que um exemplo para mostrar aos estudantes que podemos ajudar com ações simples, essa ação pretende mobilizar o colégio em benefício de uma causa tão importante que é o cuidado aos animais.

“Não precisamos ter dinheiro para sermos generosos, basta termos vontade. Se quisermos mudar alguma coisa no mundo, podemos pensar em ações simples. Precisamos uns dos outros e juntos somos mais fortes”, completou Wylma.

As tampinhas podem ser entregues no Ofélia (Rua Bahia, 892 – Higienópolis) até o dia 30 de novembro . Todas as tampas que forem arrecadadas serão entregues ao Abrigo do Wlad no dia 1º de dezembro. Contamos com a participação de todos nesta campanha mais que especial!

Sobre o Dia de Doar Kids

Participar do Dia de Doar Kids é fácil, divertido e muito transformador. O evento nasceu com o objetivo de inspirar e trazer dicas práticas para que as crianças possam entender mais sobre o assunto, pesquisar sobre as mais diferentes causas, para escolher suas preferidas, e, assim, planejar e implementar suas próprias iniciativas.

É muito bom começar a fazer a diferença desde cedo! Existem inúmeras maneiras de fazer a diferença, e cada ato, mesmo que pequeno, significa mais quando todos estão juntos.

Saiba mais sobre o evento Dia de Doar Kids!