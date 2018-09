Ofélia Fonseca: há 97 anos fazendo a diferença na educação

Fundado em 1921, o colégio Ofélia Fonseca acaba de completar 97 anos, e tem orgulho de sua história, que mistura inovação e pioneirismo, marcas de sua tradição e excelência educacional.

Localizado em Higienópolis, o Ofélia promove práticas pedagógicas democráticas, por meio de um método que prioriza estimular a autonomia e o protagonismo dos estudantes.

Para isso, conta com uma equipe docente especializada e com um currículo pedagógico bem estruturado, que garante o desenvolvimento dos estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio.

Consciência e criatividade

Mais que preparar os estudantes para atuarem de forma criativa e consciente, o Ofélia propõe uma educação que estimula o protagonismo e o senso ético, com uma educação alinhada às transformações do mundo contemporâneo.

Por isso, eles participam com protagonismo de uma proposta pedagógica que tem como foco o desenvolvimento de competências e habilidades cognitivas, por meio do estímulo à leitura, à escrita, à pesquisa, à criatividade, à reflexão independente e ao raciocínio lógico.

No Ofélia, as áreas do conhecimento se complementam e são alinhavadas por temas transversais e atuais, de relevância, como sustentabilidade, economia, comunicação e responsabilidade socioambiental, entre outros.

Educação infantil

Considerada uma das fases mais importantes no processo de desenvolvimento humano, a primeira infância tem atenção especial no Ofélia e, além da parte lúdica, é fundamental que as crianças tenham acesso a uma proposta pedagógica coerente para garantir a adaptação das turmas, desde o G1.

Ensino Fundamental I

Na primeira fase do Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano, os estudantes do Ofélia são preparados para desenvolver sua autonomia, participando de forma mais ativa do processo educacional, em aulas que têm como foco conteúdos que agregam atividades teóricas e experimentais, além da vivência cultural e social.

Ensino Fundamental II

O segundo período do Ensino Fundamental compreende do 6º ao 9º ano, fase em que os estudantes aprofundam seus conhecimentos adquiridos no ciclo anterior e iniciam os estudos de matérias que serão a base para a continuidade, no Ensino Médio. Em um momento de muitas mudanças, é preciso dar um direcionamento para que os jovens possam buscar sua autonomia e possam vivenciar a aprendizagem de forma plena e conscientes de sua importância na sociedade.

Ensino Médio

Com duração de três anos, o Ensino Médio é a etapa final da educação básica no Brasil e um período em que os estudantes fazem escolhas importantes para seu futuro profissional. É nessa etapa que se consolidam os conhecimentos adquiridos nos anos anteriores. Por isso, a equipe pedagógica do Ofélia apoia e estimula as conquistas dos estudantes, preparando-os para os momentos mais decisivos de suas vidas.

Educação Integral

Para ampliar e desenvolver as diferentes habilidades, competências, relações interpessoais, experiências e vivências, o Integral do Ofélia está disponível para estudantes da Educação Infantil ao 5º ano.

No conteúdo, são oferecidas oficinas com foco em três eixos: corpo e movimento, ludicidade e arte e aprender e saber. No horário da orientação de estudos, os estudantes fazem suas tarefas de casa, trabalhos na biblioteca, jogam, constroem registros e brincam, sempre no sentido de desenvolver habilidades, de ampliar conhecimento e de facilitar a convivência.

Vem pro Ofélia

