Ofélia destaca inovações e conquistas das turmas do Ensino Médio

O colégio Ofélia desenvolve o projeto pedagógico para o Ensino Médio para promover a formação autônoma dos estudantes, com orientações que priorizam desde a consciência ética de suas escolhas, possíveis interferências no mundo e o empreendedorismo.

E para garantir a qualidade na formação dos jovens, o colégio atualizou os componentes curriculares, com o aumento da carga horária das aulas de inglês, de duas para quatro aulas semanais.

Frente à proposta de reforma do Ensino Médio, o colégio proporcionará aos estudantes, novas propostas curriculares, por meio de disciplinas pensadas para exercitar suas escolhas, sua autonomia e seu contato com diversas linguagens.

Com isso, surgem os componentes curriculares eletivos foram criados para contemplar temas da atualidade nas áreas sociais, artísticas e tecnológicas, entre outras, promovendo uma visão diversificada para algumas discussões, no âmbito educacional. O currículo contempla disciplinas como política e sociedade; fotografia criativa; audiovisual; ética e ciências naturais.

Os cursos de eletivas darão aos estudantes mais possibilidades de escolhas, já que eles vão decidir quais disciplinas optativas querem acompanhar, podendo escolher entre diferentes áreas.

Outra forma do colégio preparar seus estudantes, são as avaliações externas, como o teste do Geekie, que servem como uma preparação para provas como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e outros vestibulares.

Com isso, o Ofélia comemora a aprovação de 50% de seus estudantes, que concluíram o Ensino Médio, em 2017, na universidade. Vale destacar ainda que muitos de nossos estudantes ainda aguardam os resultados de outros vestibulares, como Fuvest, Unicamp e Unifesp. Estamos na torcida!

Outro mérito da turma de formandos 2017, diz respeito às apresentações do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Eles deram um show de conhecimento e mostraram estar prontos para enfrentar a nova fase de suas vidas, como universitários bem preparados e decididos a fazer a diferença no mercado que os espera.