Ofélia comemora centenário com clássicos de Carlos Drummond de Andrade

No dia 7 de junho iremos comemorar o aniversário de 100 anos do Ofélia Fonseca. E para a data preparamos um evento on-line que terá a apresentação especial do cantor e compositor Adriano Salhab.

Durante a apresentação, o músico irá apresentar um show especial com as musicalizações de vários poemas de Carlos Drummond de Andrade. Considerado um dos mais influentes poetas brasileiros do século 20, Drummond é homenageado pela biblioteca do colégio.

Segundo Salhab, será uma apresentação solo, em que ele irá tocar e recitar clássicos Drummondianos dos livros: ‘A rosa do povo’, ‘Sentimento do mundo’ e ‘Claro enigma’.

“Drummond fornece importante material reflexivo que, nesta apresentação, será de preciosa apreciação para toda a comunidade”, explica o músico.

O evento será aberto a todos e poderá ser conferido na segunda-feira, dia 7 de junho, a partir das 19 horas, pelo Google Meet. Após a apresentação, de 45 minutos, faremos uma conversa aberta com os participantes.

Em breve, iremos compartilhar mais detalhes do evento.

#ofelia100anos: venha comemorar com a gente!

