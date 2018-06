Por acreditar que o esporte motiva tanto quem o pratica quanto quem apenas acompanha, o colégio Ofélia apoia e promove o esporte entre seus estudantes. A cada disputa, atleta e torcedor se unem a um só espírito que envolve emoção e dedicação. Mas, pouco se fala sobre os benefícios que o esporte pode promover no desenvolvimento pedagógico dos estudantes, de todas as faixas etárias.

Em geral, as famílias acreditam que o bom desempenho educacional está ligado exclusivamente aos estudos, enquanto o esporte é tratado como recreação, podendo atrapalhar o rendimento escolar dos estudantes.

Seja pela integração ou por desenvolver competências técnicas, a prática esportiva regular pode contribuir com a capacidade de aprendizado de crianças e adolescentes. Mas, é importante administrar os horários para que eles possam estudar e praticar esportes de maneira equilibrada.

Entre outros benefícios do esporte, podemos destacar a melhora na qualidade de vida de seus praticantes, o que envolve ainda, melhora do humor e da resistência física. A questão social também é levada em conta, já que o esporte desenvolve um papel importante no desenvolvimento social de quem o pratica.

Com base nesses benefícios, o Ofélia vem desenvolvendo uma série de ações em benefício de seus estudantes, da Educação Infantil ao Ensino Médio, que contam com uma série de atividades físicas e esportivas na grade curricular, como aulas de Educação Física, Natação, Yoga, Circo e Taekwondo.

Atletas em destaque no Ofélia

Além disso, o colégio conta com algumas revelações do esporte nacional, como o atleta de Badminton, Francisco Brandão, de 17 anos. Estudante do 3º Ano, Francisco pratica a modalidade desde 2008, e há quatro anos, disputa torneios nacionais e internacionais, representando o Brasil. “Conto com o apoio da minha família e do colégio, e isso faz toda a diferença, para que eu possa me dedicar ao esporte, mantendo, é claro, a disciplina nos estudos”, explica ele, que é patrocinado pelo Esporte Clube Pinheiros, e recebe a bolsa atleta.

Para o estudante Igor Theodorakopoulos, de 17 anos, que há quatro anos pratica Tênis, “a vida de atleta exige muita dedicação e disciplina. Por isso, é muito importante quando podemos contar com o apoio de nossa família e também com os colegas, que ajudam quando estamos ausentes das aulas, porque se não tiver notas boas, não tem treino”, conta Igor, estudante do 3º Ano, que pretende seguir carreira na modalidade.

Outra promessa do esporte, o estudante Ricardo Pacheco, 15 anos, do 1º Ano, se iniciou na carreira esportiva da Escola de Esportes do Clube Paulistano, aos seis anos de idade, praticando Esgrima. “Apesar da dedicação ao esporte ser muito grande, já que eu treino todos os dias, é fundamental manter o foco nos estudos e contar com o apoio do colégio, nesse sentido, é fundamental”, ressalta Ricardo, que também recebe bolsa atleta e que tem como meta, as olimpíadas de Tóquio, em 2020.

Conhecido como Juba, o estudante Marcelo Giarreta, de 18 anos, começou a praticar Kart há quatro anos e desde então vem se destacando na modalidade. Apesar do receio inicial de sua mãe, atualmente, ele conta com o apoio de toda a família e, semanalmente, intercala dois treinos de pista com a musculação. “Desde criança eu era apaixonado por esportes. Já pratiquei hipismo, tênis e basquete. Mas, foi no Kart que me realizei e busco patrocínio para poder seguir carreira profissional”, conclui Marcelo.

“Poder contribuir para que nossos atletas consigam conciliar sua agenda acadêmica com os compromissos dos treinos, levados à risca, com disciplina e foco, só favorece o aprendizado e os estudos. Somos solidários e compreensivos com as viagens, muitas vezes, dentro do calendário escolar e ficamos na torcida para que os resultados sejam positivos e a volta à escola seja saboreada com o gosto da vitória”, diz Marisa Monteiro, diretora do Ofélia, que completa: “Esperamos que todos os anos possam surgir novos talentos para continuarmos valorizando a prática dos esportes como uma opção de estilo de vida pessoal ou de forma profissional”.

Confira nossos atletas durante disputas oficiais!