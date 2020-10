Ofélia anuncia plano de retomada das atividades presenciais 

Após mais de seis meses de atividades on-line, por conta da pandemia do novo coronavírus, comunicamos que a partir do dia 7 de outubro, retomaremos as atividades presenciais, de forma gradual e respeitando todos os protocolos de segurança.

A decisão foi tomada após pesquisa realizada com a comunidade escolar do Ofélia e vai ocorrer dentro do plano definido pela prefeitura de São Paulo. Com isso, serão realizadas atividades de acolhimento e socialização, respeitando os eixos: socioemocional, corpo e movimento e atividades artísticas, no contraturno escolar.

Desta forma, serão atendidos 20% dos estudantes, sendo que às segundas e quartas-feiras as atividades serão destinadas às turmas do Ensino Fundamental I e às terças e quintas-feiras, com a Educação Infantil. As aulas regulares permanecem no formato remoto, até o final do ano letivo. As aulas regulares permanecem no formato remoto, até o final do ano letivo.

Protocolos de segurança para a retomada

Nossa retomada das atividades envolve todas as medidas e protocolos de segurança, como o uso de garrafinhas de água individuais pelos estudantes, que deverão deverão trazer seus lanches de casa, evitando o compartilhamento com colegas.

Também é recomendado o uso da máscara, mesmo não sendo obrigatório para crianças até 5 anos. Os estudantes que optarem em fazer o uso da máscara, devem trazer ao menos uma máscara reserva, em um saquinho plástico.

Destacamos ainda que todos os ambientes serão higienizados duas vezes por período e que os espaços utilizados contam com tapetes sanitizantes e suportes de álcool em gel com pedal. Em todas as áreas do colégio, foram instaladas sinalizações com as orientações para uso de máscaras, distanciamento e higiene das mãos.

Diariamente, será feita a aferição de temperatura de todos, na entrada do colégio. Sugerimos ainda que os estudantes usem sapatos fechados e evitem o uso de colares, pulseiras e brincos, e quem tiver cabelos compridos, deve mantê-los presos.

Estamos felizes por poder reabrir nosso colégio e voltar a receber os estudantes, mesmo que de forma parcial. Será uma alegria ver os espaços do colégio ocupados pelos estudantes e poder retomar um pouco da nossa rotina.

Seguimos na torcida para que tudo volte ao normal logo e esperamos que todos estejam bem e sigam acompanhando nossas aulas em casa.