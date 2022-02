Novo Ensino Médio estimula o protagonismo dos estudantes

Com suas diretrizes curriculares nacionais atualizadas pelo Conselho Nacional de Educação, o Novo Ensino Médio pretende assegurar o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores capazes de formar as novas gerações para lidar com desafios pessoais, profissionais, sociais, culturais e ambientais do presente e do futuro.

Desta forma, os itinerários formativos visam integrar e criar oportunidades para que os estudantes vivenciem experiências educativas associadas à realidade contemporânea, que promovam a sua formação autoral.

Para isso, nossos estudantes serão envolvidos em situações de aprendizagem que os permitam produzir conhecimentos, criar, intervir na realidade e empreender projetos, de acordo com seus interesses, de modo que possam se aprofundar e ampliar as aprendizagens em uma ou mais áreas do conhecimento.

Vale destacar que durante os três anos do Ensino Médio, os estudantes deverão realizar um itinerário formativo por completo, passando por todos os eixos de estudo.

O grande destaque do Novo Ensino Médio está em promover a integração dos conteúdos em variadas áreas do conhecimento, o que já vem sendo feito no Ofélia, há alguns anos, por meio das disciplinas eletivas.

O Novo Ensino Médio

Segundo informações do portal do Ministério da Educação (MEC), a Lei nº 13.415/2017 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e estabeleceu uma mudança na estrutura do Ensino Médio, ampliando o tempo mínimo do estudante na escola de 800 horas para 1.000 horas anuais (até 2022) e definindo uma nova organização curricular, mais flexível, que contemple uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a oferta de diferentes possibilidades de escolhas aos estudantes, os itinerários formativos, com foco nas áreas de conhecimento e na formação técnica e profissional.

A mudança tem como objetivos garantir a oferta de educação de qualidade a todos, além de aproximar as escolas da realidade dos estudantes, considerando as novas demandas e complexidades do mundo do trabalho e da vida em sociedade.