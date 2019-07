Novidades marcam volta às aulas no Ofélia

Está tudo pronto para a volta às aulas do segundo semestre, aqui no Ofélia. Receberemos nossos estudantes, nesta quinta-feira, dia 1º de agosto, com muitas novidades e revigorados para dar continuidade ao ano letivo com ainda mais disposição e muitos projetos bacanas, que vão preparar as turmas para as atividades que estão por vir.

Entre os destaques do segundo semestre, daremos continuidade às ações para a realização da Mostra de Projetos, atividade realizada intergrupos e que envolve o trabalho dos estudantes, da Educação Infantil ao Ensino Médio, de forma colaborativa e coletiva, na criação de elementos que serão expostos em um grande evento agendado para o dia 9 de novembro.

Outra atividade de grande relevância envolve as turmas do Ensino Médio, que farão as apresentações dos trabalhos de conclusão de curso e também terão novos desafios com as disciplinas eletivas.

Sem contar a reflexão acerca da questão do lixo, iniciada no semestre passado, e que agora ganha visibilidade, aprofundamento e consistência na reflexão e na ação. Neste projeto, contamos com a parceria do cientista social Pedro Tavares, responsável pelo coletivo Infinito Circular (MEI), que faz a coleta dos resíduos recicláveis produzidos por nossa comunidade.

Novidades na gestão pedagógica

A partir deste semestre, nossa equipe de gestão pedagógica terá a educadora Wylma Ferraz na Orientação Educacional dos grupos de Educação Infantil ao Ensino Médio. Já as turmas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I terão à frente da Coordenação Pedagógica e da formação das equipes a educadora e psicopedagoga Miriam Orensztejn, profissional com vasta experiência na área da educação.

Na Coordenação Pedagógica das turmas do Ensino Fundamental II e Médio, teremos uma estrutura dividida em três áreas de especialidades: Ciências Humanas, que será coordenada pelo professor Luis Fernando Massagardi; Ciências da Natureza e Exatas, que ficará sob responsabilidade do professor Henrique Kurosaki; e Códigos e Linguagem, que terá a coordenação da educadora Tatiane Mattos.

Lembramos que todos os profissionais já estão super integrados à equipe e darão continuidade ao nosso projeto pedagógico, mantendo a fidelidade da proposta do Ofélia, garantindo o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa, alinhada ao processo de construção da autonomia dos estudantes.

E, para que os estudantes possam percorrer esse percurso com sucesso, nossas equipes estão prontas para acolher, orientar, estimular e acompanhar cada momento deste processo, dando continuidade a nosso projeto pedagógico, que proporciona aos estudantes ferramentas para que eles trilhem seus caminhos, rumo ao conhecimento, com autonomia e consciência.