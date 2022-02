Confira as novidades do Ofélia para 2022

Neste ano, na volta às aulas, recebemos nossos estudantes com muitas novidades. Todas elas, planejadas para promover mais um ano de grandes conquistas e novos desafios.

Entre as novidades, destaque para o curso de robótica educacional para as turmas do período Integral. Com foco em avaliação, análise, pesquisa, descoberta e construção, o curso envolve o uso de Material Lego, com kits de montagem e criação para solucionar desafios.

Para alcançar seus objetivos, os estudantes conhecerão os componentes de seus robôs, como seus motores, sensores e mecanismos, além da possibilidade de programá-los para que sigam os comandos dados.

As aulas são destinadas às turmas do Integral, que conhecerão um pouco sobre a robótica educacional de forma lúdica e descontraída, além de envolver pesquisas, apresentação de projetos, interação com os demais grupos e atividades cooperativas.

Já para as turmas do 6º ao 9º ano (Ensino Fundamental II), serão oferecidas as atividades da Oficina Tecnológica Ofélia (OTO), com aulas semanais no espaço maker, com aulas de robótica educacional, lógica e programação, prototipagem e criação 3D, entre outras. Tudo para estimular os estudantes a pensarem fora da caixinha.

Além das disciplinas do currículo base, as turmas do 1º ao 3º ano (Ensino Médio) terão três itinerários formativos, para atender o cronograma do novo Ensino Médio.

Por meio dos itinerários de Ciências Humanas; Linguagens; e Ciências da Natureza e Matemática, os estudantes serão ainda mais estimulados a atuarem com engajamento e protagonismo.

“Todos os conteúdos gerados em cada uma dessas áreas serão compartilhados entre si para que haja uma interação entre todos os estudantes. Além disso, também serão desenvolvidos alguns produtos a partir dos estudos gerados, como podcasts, por exemplo”, explica o coordenador pedagógico Luis Fernando Massagardi.

Outra área que seguirá sendo contemplada para as turmas do Ensino Médio é a do empreendedorismo e projeto de vida, com as mesas redondas sobre profissões, que levam profissionais das mais variadas áreas ao encontro das turmas, além do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), destinado exclusivamente às turmas do 3º ano.

Novidades na cantina

Outra novidade envolve a reformulação da cantina, que foi reformada para receber os estudantes com ainda mais conforto, além de contar com alimentos naturais e nutritivos.

Vale destacar ainda que nossa cantina é digital e funciona com o sistema da Nutrebem, que permite às famílias acompanharem a alimentação de seus filhos, em tempo real, por meio do aplicativo.

Outro diferencial é que as famílias também podem usar o aplicativo para incluir créditos, acessar o cardápio, reservar o lanche e bloquear a compra de determinados alimentos, considerados proibidos.

Tudo pensado com carinho e respeito para garantir o acolhimento e o desenvolvimento dos nossos estudantes.