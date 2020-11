Mostra Cultural do FII e Médio destaca temas da UNESCO

Um dos eventos mais importantes do Ofélia, a Mostra Cultural 2020 foi realizada em duas edições on-line, em decorrência da pandemia da Covid-19.

No último sábado, dia 21 de novembro, os grupos do Ensino Fundamental II e Médio apresentaram seus projetos, desenvolvidos ao longo de todo o ano letivo.

Valorização da herança cultural da humanidade, bem como as questões da sustentabilidade, propostas da década da Unesco, foram alguns dos temas destacados pelos projetos.

Mostra Cultural 2020

A partir dessas propostas, os estudantes escolheram temas e subtemas para seus projetos. Assim, estudantes do 6º e 7º anos desenvolveram trabalhos com a temática Heranças Culturais, pesquisando te aspectos do cotidiano dessas formações identitárias.

Já os grupos de 8º e 9º anos concentraram-se sobre a temática Globalização e Tradições Culturais, discutindo questões como tradições e preconceitos diante da perspectiva do mundo globalizado.

Consumo, Trabalho e Sustentabilidade foi o tema geral que orientou os trabalhos dos estudantes do Ensino Médio, gerando os subtemas Consumo e Sustentabilidade, Direitos Trabalhistas, Processos de Produção e Hábitos Alimentares.

Paloma Peinado, que acompanhou as apresentações, elogiou a edição on-line do evento. “Muito bom estar aqui com vocês acompanhando a mostra cultural, mesmo que virtualmente.”