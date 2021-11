Mostra cultural 2021 apresenta projetos dos estudantes do Ofélia

Com o tema ‘Mundos Possíveis’, nossa mostra cultural deste ano foi uma grande celebração à vida. Seguindo todos os protocolos de segurança, o evento marcou a volta das famílias ao colégio.

Para evitar aglomerações, as famílias foram convidadas a respeitar os horários de visitação, de acordo com a turma dos estudantes.

Durante o evento, realizado no sábado, dia 27 de novembro de 2021, as famílias puderam conferir as apresentações musicais coordenadas pelos professores Maucha e Gabriel, além de conferir os projetos produzidos pelas turmas da Educação Infantil ao Ensino Médio.

Famílias aprovam a mostra

Todo o processo de planejamento e organização da mostra cultural reforça nossa proposta pedagógica, que tem como base contribuir para a formação autônoma de cidadãos críticos e conscientes sobre sua identidade e seu protagonismo no convívio em sociedade. E, dentro desse contexto, as pesquisas possibilitaram o trabalho interdisciplinar, contribuindo para o desenvolvimento das aprendizagens de forma significativa para nossos estudantes.

Para Laura, mãe da estudante Rafaela, do 5º ano do Ensino Fundamental II, a mostra é um momento muito importante tanto para as famílias quanto para os estudantes. “É muito impactante e gratificante ver crianças tão pequenas com essa consciência sobre os direitos que elas têm. E vê-las falando sobre temas, como o trabalho infantil, com tanta prorpiedade é maravilhoso. Adorei as apresentações e reconheço a importância disso, porque sei que essas crianças vão virar adultos conscientes, vão lutar para ter um mundo melhor. Por isso eu gosto tanto da escola! Sei que a parte humana, moral e ética são muito fortes e muito estruturadas nas aulas”, conta Laura.

Anita, mãe da Maria Luiza, do Grupo 1 da Educação Infantil, também elogiou o evento. “Eu gosto muito do Ofélia porque a educação aqui trabalha muito a parte sensorial das crianças. Elas aprendem, no dia a dia, de uma forma muito leve e prática. É muito gratificante ver que as crianças estão interagindo e que a escola é voltada pra esse lado, com uma educação afetiva. Feliz por acompanhar esse momento e ver o resultado desse trabalho que elas realizaram ao longo do ano.”

Já Moacir, pai do estudante Maurício, do 5º ano do Ensino Fundamental II, destacou a forma como o Ofélia propõe uma educação atual. “O que me chamou mais a atenção nesta mostra foram os temas discutidos pelas crianças, desde as primeiras séries. É muito interessante porque são temas atuais, são notícias do nosso cotidiano, temas discutidos no mundo e que estão expostos aos estudantes do colégio. Eles estão opinando sobre isso e é muito interessante, então é uma escola conectada com o mundo. Aqui os estudantes têm desde discussões de natureza política, econômica e questões atuais de gênero, além de estímulo à arte, contexto histórico do momento que a gente vive, refletindo o passado. Então isso é muito rico e faz com que a gente tenha a certeza de que essa é uma escola diferenciada e que vai estimular a crítica e a inteligência do meu filho, o que é maravilhoso”, conclui.

Todas as atividades foram realizadas pelos estudantes de forma coletiva e colaborativa, durante todo processo de produção dos trabalhos, até sua apresentação em nossa Mostra Cultural, realizada no último sábado.

Confira algumas imagens!