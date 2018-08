Matrículas 2019: Ofélia promove encontros com famílias e estudantes

Entre os dias 5 e 19 de setembro, vamos realizar três encontros com famílias e estudantes, que apresentaram intenção de vagas para o próximo ano letivo.

Os encontros contemplam os estudantes da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental I, que têm a oportunidade de participar de vivências com atividades para conhecer nossa infraestrutura, bem como se integrar aos grupos e a nosso projeto pedagógico.

Já as turmas de Ensino Fundamental II e de Ensino Médio, realizam uma sondagem acadêmica durante o processo de ingresso. Tudo isso, para garantir a integração de todos ao novo ambiente.

Com um projeto pedagógico centrado no ensino voltado ao desenvolvimento das competências e habilidades cognitivas individuais dos estudantes, acreditamos na educação de excelência e desenvolvemos uma proposta pedagógica com foco na formação de cidadãos conscientes, alinhada às transformações do mundo.

Encontros com famílias e estudantes

As famílias que tiverem interesse em participar dos encontros, podem fazer o agendamento por meio do telefone: (11) 3661-9809, ou ainda, na página de matrículas do site.

Nestes encontros, as famílias terão a oportunidade de trocar informações sobre a proposta pedagógica, conhecer nossa sede, e infra estrutura: dois blocos de salas de aula, parque, área de recreação, quadra poliesportiva, sala de movimento, sala de música, laboratórios de Ciências da Natureza, Espaço Maker e Tecnologia, biblioteca, cafeteria, refeitório, piscina aquecida, brinquedoteca e duas salas de Artes.

Os encontros serão realizados nos dias 5, 12 e 19 de setembro, conforme a agenda abaixo:

5 de setembro, das 8h00 às 9h30 – Ensino Fundamental I {1º ao 5º ano}

12 de setembro, das 8h00 às 9h30 – Educação Infantil {G1 ao G4}

19 de setembro, das 8h00 às 9h30 – Ensino Fundamental II e Ensino Médio {6º ao 3º ano}