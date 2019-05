Manhã de Convivência reúne as famílias em atividades de lazer e recreação

Um evento que já faz parte do calendário oficial do Ofélia, a Manhã de Convivência se destaca por reunir as famílias e os estudantes em atividades de lazer, recreação e interação no ambiente escolar, por meio de palestras, apresentações, práticas esportivas, jogos e brincadeiras.

Além de ser um evento pensado para atender a todos, as Manhãs de Convivência são uma oportunidade para as famílias estarem presentes de forma mais frequente na rotina escolar. “Neste encontro podemos proporcionar, através do esporte, o senso de amizade, a colaboração e todo um bem-estar que as atividades propostas conseguem propiciar aos participantes”, explica o professor de Educação Física, Renato Castilho Gonçalves.

Outra questão que torna nossa Manhã de Convivência um momento especial é a variedade de ações, que são pensadas para atender a todos de uma forma super democrática, com atividades voltadas para os estudantes e para as famílias, além das que podem ser realizadas por todos, promovendo uma grande integração, contando inclusive com a participação de convidados, dos professores e das equipes de coordenação e de zeladoria do colégio.

Com certeza, essa forma de organizar atividades coletivas torna o evento especial, tanto para nossa equipe quanto para os demais participantes, que a cada edição ajudam a divulgar o evento aos que ainda não tiveram a oportunidade de participar.

Nossa Manhã de Convivência

Uma atividade idealizada, há muitos anos, com a proposta de envolver as famílias de nossos estudantes em um evento, uma vez por mês, a Manhã de Convivência era chamada inicialmente de Manhã Esportiva.

Com o tempo, ela foi ganhando novos formatos e, devido à ampliação das atividades, com palestras e outras ações, a palavra ‘ Esportiva’ foi alterada para ‘Convivência’.

Você está convidado para nosso próximo encontro, que será realizado no sábado, dia 25 de maio, das 9h às 12h, aqui no Ofélia. Vamos promover atividades de yoga, jogos, muro de escalada, ping-pong e teremos ainda um contador de histórias entre outras atividades. Te esperamos!