Manhã de Convivência reúne famílias e estudantes no Ofélia

Um momento de aproximação da escola com sua comunidade, a primeira edição da Manhã de Convivência 2022 do Ofélia foi um sucesso.

Idealizada com o objetivo de aproximar as famílias da escola, de modo que elas tenham contato com os educadores, observando as propostas pedagógicas realizadas com os estudantes, a Manhã de Convivência foi realizada no sábado, dia 19 de março.

“Dentro dos objetivos da atividade está a questão da integração da comunidade escolar. E esssa edição talvez tenha sido ainda mais especial porque, nos últimos dois anos, não tivemos a atividade”, explica a coordenadora pedagógica da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, Lívia Arruda.

Para cumprir sua proposta, a Manhã de Convivência conta com uma programação diversificada, que envolve uma série de atividades com diferentes linguagens, como oficinas de artes, de música e de esportes, além da roda de conversa do Centro de Reflexão.

“Tivemos oficinas interessantes com os profissionais da escola e também recebemos profissionais de fora, que dão um outro olhar, ampliando o repertório, como no caso da contação de histórias com a equipe do Contos da Manga, e com o artista plástico Beto Rossi”, completa Lívia.

Deixamos aqui um agradecimento a todas as famílias e a todos os estudantes que participaram, assim como a cada um de nossos profissionais, que organizaram e conduziram mais um evento incrível.

Estamos muito felizes por poder abrir novamente as portas do Ofélia para as famílias, porque é muito bom ver nossa escola viva e, estar perto de vocês, é sempre muito especial.

Agradecemos a confiança de todos e parabéns a todos por mais um evento.

Clique aqui para conferir a galeria de fotos da Manhã de Convivência