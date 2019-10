Leitura tem lugar especial no colégio Ofélia

Ampliação do conhecimento de mundo, do vocabulário, desenvolvimento cognitivo, social e estímulo ao aprendizado, ampliação do repertório… são muitos os benefícios da leitura para as crianças. Por isso, aqui no Ofélia, a leitura é trabalhada desde a Educação Infantil.

Por meio da leitura as crianças podem conhecer diferentes modos de ver o mundo. Além disso, elas também têm a oportunidade de observar diferentes imagens, traços e referências. Desta forma, nossa biblioteca é um espaço vivo e convidativo aos pequenos leitores.

Segundo o professor Rafael Campos, da Educação Infantil, estimular o comportamento leitor na primeira infância é fundamental. “É nesta fase da vida que a criança tem seus contatos mais significativos com o universo da literatura. Se estes não forem promovidos de maneira envolvente e natural, corre-se o risco de causar bloqueios, receios e desgostos pela leitura.”

A leitura na Educação Infantil

No Ofélia, o trabalho com a leitura na Educação Infantil ocorre de diversas maneiras. Confira algumas delas:



. Rodas literárias – onde as crianças podem partilhar suas opiniões sobre o livro que emprestaram da biblioteca;



. Rodas de história – onde os professores leem, em voz alta, livros diversos (estejam eles relacionados aos conteúdos trabalhados ou não);



. Oficinas de leitura – realizadas em parceria com outros grupos, onde as crianças podem escolher uma história para ouvir tendo outros modelos de leitores adultos;



. Cantinhos de leitura – onde as crianças, livremente, manipulam, escolhem e leem livros (ainda que esta leitura ocorra de maneira não convencional).





Leitura e experimentação

Entre as atividades voltadas ao desenvolvimento dos estudantes, da Educação Infantil, destacamos a leitura e experimentação prática contextualizada. Nela, as crianças têm a oportunidade de vivenciar percepções sobre a leitura.



Clique aqui para conferir a matéria sobre leitura e experimentação na prática!

Biblioteca do Ofélia

Nossa biblioteca Carlos Drummond de Andrade, homenageia um dos mais influentes poetas brasileiros do século 20. Inaugurada em 1979, ela reúne um rico acervo de livros, entre outros conteúdos de pesquisa, incluindo a carta original enviada por Drummond, ao colégio, em agradecimento pela homenagem.

A biblioteca dispõe ainda de uma ampla sala para leitura e espaço para a realização de trabalhos em grupo, além de um espaço de gibiteca.

Por lá, acontecem muitos eventos do colégio, como encontros com as famílias, apresentações dos estudantes e reuniões das equipes pedagógicas e administrativas.

As equipes do colégio também aproveitam o espaço da biblioteca para desenvolverem, com os estudantes, atividades que vão além do auxílio à pesquisa, estimulando a leitura e tornando possível às crianças e aos jovens uma relação dinâmica, atuante e prazerosa também nesse espaço. E, por ser um espaço vivo na escola, semanalmente, ela sedia importantes encontros dos estudantes em oficinas de contação de histórias e rodas de leitura.