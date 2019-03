Nesta semana, as crianças da Educação Infantil do Ofélia participaram de uma atividade de leitura e experimentação prática contextualizada, em que tiveram a oportunidade de vivenciar percepções de forma prática e muito gostosa.

A atividade foi desenvolvida a partir da leitura do livro ‘Um porco vem morar aqui’, que conta a história de Henrique, um porquinho muito simpático e asseado, que costuma fazer biscoitos para os vizinhos e os convida para brincar.

Atividade de leitura e experimentação prática

Por considerar que a experimentação tem um papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem, desde que concebida com o propósito de favorecer o diálogo entre os estudantes, promovendo a contextualização dos conteúdos trabalhados, as crianças foram inspiradas a reproduzirem a mesma receita de biscoitos do personagem da história.

Os momentos de culinária são importantes, pois os estudantes podem entrar em contato com o gênero textual da receita, associar o tamanho real dos ingredientes às unidades de medida, manipular os alimentos, além de exercitar o trabalho em equipe, a paciência, a capacidade de organização e de seguir orientações.