Itinerário de Humanas: 9° ano desenvolve projeto de Arte Urbana

Durante o 1º semestre deste ano os estudantes do 9º ano (Ensino Fundamental I) estudaram fotografia, pesquisaram sobre alguns fotógrafos e produziram imagens fotográficas a partir de aspectos temáticos e formais discutidos em aula.

No 2º semestre eles estão desenvolvendo um projeto artístico de intervenção no espaço com imagens fotográficas. Uma das etapas para a construção desse projeto envolveu a discussão sobre a presença da arte no espaço público e na cidade.

Estudantes do Ensino Médio também pesquisaram e estudaram a arte urbana nas disciplinas do Itinerário de Humanidades, e por isso foram convidadas e convidados a participar da aula de Artes do 9º ano para conduzir esta discussão sobre a presença da arte no espaço da cidade.

O encontro foi uma oportunidade para compartilhar os conhecimentos e gerou reflexões muito proveitosas sobre arte, espaço público e intervenção urbana.