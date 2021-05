Aula tem investigação de artista e desenho em aquarela

“Pra mim, desenhar é estar presente. Sobretudo, nesse contemporâneo tão disperso e com tantos feeds passando o tempo todo na nossa cara. Quando eu me comprometo a parar, me entregar e abrir espaço para um desenho, eu tenho certeza que nesse momento a minha imunidade sobre.” – Tulipa Ruiz em entrevista para o Canal Arte 1

O Grupo 3 (Educação Infantil), dos professores Fabio e Gabriela, continuam sua investigação de artistas, e, na semana passada, eles se depararam com Tulipa Ruiz, cantora e ilustradora.

Por meio do interesse em aquarela, as crianças se aproximaram das produções de Tulipa, bem como, daquilo que ela considera desenhar e suas implicações.

Depois de assistirem a entrevista da ilustradora, o grupo atentou-se para duas ideias: a ocupação do espaço pelo desenho e o modo como a artista pensa o desenhar, no que se refere à questão do tempo e da entrega.

Após uma roda de apreciação e conversa, as crianças planejaram e fizeram um desenho coletivo, todo em aquarela, considerando aquilo que atentaram-se na entrevista, tal como, um elemento presente nas produções da artista: a cidade.

Durante o tempo de produção, as crianças ouviram algumas músicas compostas e interpretadas por Tulipa Ruiz.

A produção final encontra-se exposta, do lado de fora da sala referência do Grupo 3. Confira alguns registros da atividade!