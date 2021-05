Indicação literária: viajando pelo mundo através dos contos

Por: Claudia Maria Tavares de Mello e João Vasques Neto*

“Quando eu era garota e caía e chorava, minha avó Leonor Prieto, me punha no colo e contava uma história, dizendo: “Para ler a vida, a gente precisa saber ler os livros”. Portanto, cresci acreditando que o mundo era repleto de histórias e que, se eu prestasse atenção nelas, seria capaz de viver melhor, com mais alegria e tranquilidade.” – Heloísa Prieto

No livro ‘Lá vem história outra vez: contos do folclore mundial’, Heloísa Prieto com ilustrações de Daniel Kondo, busca formar jovens leitores remetendo a uma das tradições mais antigas das civilizações ao redor do mundo, a contação de histórias.

Reunindo contos de países e culturas de todos os continentes, ela divide os contos em três blocos: Dez histórias para sonhar (pequenos contos de magia e encantamento); Dez histórias para rir e pensar (pequenos contos de ensinamentos) e Dez histórias para sentir uma pontinha de medo (pequenos contos de suspense e mistério).

O livro faz parte de uma coleção que foi idealizada junto à TV Cultura de São Paulo em parceria com a editora Companhia das Letrinhas, que proporcionava às crianças e aos adultos receber um contador de histórias em sua casa.

Por ter uma linguagem de fácil entendimento e contos curtos, a obra alcança todas as idades do Ensino Fundamental I.

Boa leitura e viagem ao redor do mundo!

*Claudia Maria Tavares de Mello e João Vasques Neto são bibliotecários da Biblioteca Carlos Drummond de Andrade do Colégio Ofélia Fonseca.