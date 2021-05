Indicação literária: Se eu abrir esta porta agora…

Por: Fabio Gomes*

A frase ‘Se eu abrir esta porta agora…’ pode até ser parecer uma provocação em tempos onde é necessário fechar portas e garantir isolamento para proteger nossas vidas.

Contudo, essa frase é o título do título da indicação literária de hoje, uma obra de Alexandre Rampazo, publicada pela editora SESI-SP.

Esse livro do Alexandre trata de possibilidades, isto é, durante a narrativa, marcada pela repetição de ‘Se eu abrir esta porta agora…’, o leitor, ao colocar-se no lugar do personagem, quase como protagonista da história, depara-se com uma sequência de portas, e atrás de cada uma delas, existe uma surpresa.

Além da narrativa, as ilustrações e o projeto gráfico dessa obra favorecem um ar de mistério, suspense e terror. ‘Se eu abrir esta porta agora…’ possibilita que os leitores, crianças ou adultos, interajam com o livro de diferentes formas, mas apenas lendo para descobrir…

*Fábio Gomes é professor do Grupo 3 da Educação Infantil do Colégio Ofélia Fonseca.