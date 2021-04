Indicação literária: a destemida e aventureira Obax

Por: Cyndel Nunes*

“Quando o sol acorda no céu das savanas, uma luz fina se espalha sobre a vegetação escura e rasteira. O dia aquece, e é hora de descobrir muitas aventuras”

Obax, livro da editora Brinque-Book, escrito e ilustrado por André Neves, é um livro que encanta leitoras e leitores de todas as idades. Através da sensibilidade presente no texto e nas ilustrações, conhecemos Obax, cujo significado é flor.

Ela é uma menina observadora, criativa e corajosa, que um dia vê uma chuva de flores e resolve relatar o acontecido para familiares e colegas, mas ninguém acredita que sua história seja verdadeira.

Destemida e aventureira, ela decide provar que a chuva de flores existe, contando com a ajuda de seu grande amigo, Nafisa (que significa pedra preciosa), um elefante que se perdeu da manada e vivia sozinho.

Através dos registros de André Neves, nos encontramos com as cores da natureza, características geográficas e com a diversidade cultural existente na região retratada. Nos encontramos com a potência de uma história capaz de encantar todas as pessoas que a lêem.

Boa leitura e boa experiência!

*Cyndel Nunes é professora do Grupo 4 da Educação Infantil do Colégio Ofélia Fonseca.