Indicação literária: o Pequeno Príncipe Preto espalhando amor e empatia

Por: Emilene Pardo Silveira*

Em um minúsculo planeta, vive o Pequeno Príncipe. Você já deve ter ouvido sobre essa história? É um clássico. Eu li e adorei, mas o livro que vamos falar, que chegou em minhas mãos como um presente para os meus filhos, tem inspiração na mesma história, mas o Pequeno Príncipe é preto.

Isso mesmo, outra coisa é que ele não tem uma rosa, e sim uma árvore Baobá, como única companheira. Quando chegam as ventanias, o menino viaja por diferentes planetas, espalhando o amor e a empatia.

O que me encantou nessa delicada história escrita em formato de conto é que ela nos presenteia com uma narrativa sobre a importância de valorizar aquilo que somos e de onde viemos. Outro detalhe destacado é o da força existente nos laços de carinho e afeto. Afinal, como diz o Pequeno Príncipe Preto, juntos e juntas todos ganhamos.

O texto é originalmente uma peça infantil que já rodou o país inteiro. O livro é de Rodrigo França, ilustrado por Juliana Barbosa Pereira e publicado pela editora Nova Fronteira.

Boa leitura e boa experiência!

*Emilene Pardo Silveira é professora do 1° ano do Ensino Fundamental I do Colégio Ofélia Fonseca.