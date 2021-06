Indicação literária: Nunca acontece nada na minha rua

Por: Juliana Couto*

Na rua onde Luís Rodolfo mora nunca acontece nada. Mas será que isso é mesmo verdade?

Um menino que vive sonhando que seria melhor morar em outro lugar. Onde tudo de mais animado e divertido acontecesse. Mas, enquanto o menino vive envolto em seus pensamentos de insatisfação, tanta coisa acontece ao seu redor. Ahhh, quanta coisa interessante acontece naquela rua e Luís não aproveita nada-nada…

São tantas coisas ao mesmo tempo que acontecem em um cenário de destaque preto branco e que vai ganhando cores de acordo com as agitações. De repente uns bombeiros aparecem, enquanto a polícia corre atrás do ladrão, que foge às pressas até ser preso e tudo isso com a atividade cotidiana que toda rua pode ter…

Bem, mas menos para o Luís Rodolfo, né?

Esse livro é uma delícia de se ler, tem ilustrações lindas e detalhadas. O leitor é convidado a agir diferente de Luís e se deliciar com cada acontecimento inusitado dessa vizinhança tããão movimentada!

Com inteligência e humor, Ellen Raskin costura uma narrativa onde as imagens e o texto de ‘Nunca acontece nada na minha rua’ revelam que muitas vezes deixamos escapar detalhes e acontecimentos bem diante de nossos olhos.

O livro é da década de 1960! Uau! Publicado no Brasil em 2018, pela Editora Amelì, com tradução de Daniela Gutfreund.

E você? Tem contemplado tudo que acontece de incrível ao seu redor?

*Juliana Couto é professora do Grupo 2 da Educação Infantil do Colégio Ofélia Fonseca.