Indicação literária: Malala e seu lápis mágico

Por: Jessica Sacuman*

Muitos já conhecem a história de Malala Yousafzai, uma menina paquistanesa que ganhou a atenção do mundo inteiro pela luta do direito das meninas de irem à escola. Malala ficou conhecida após divulgar seus relatos e acabou sofrendo um atentado dos talibãs. Mudou-se para a Inglaterra e, a partir daí, escreveu sua biografia ‘Eu sou Malala’, em parceria com Christina Lamb, voltada para o público juvenil/adulto. Em 2014, Malala foi a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz.

‘Malala e seu lápis mágico’, publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letrinhas, é o primeiro livro infantil da autora, e nos traz uma perspectiva de sua infância. Malala sonhava com a possibilidade de mudar o mundo, com um lápis mágico.

Em sua narrativa, a autora nos mostra que as desigualdades que enfrentava despertavam nela um desejo pela mudança.

Com um olhar sensível para as dificuldades sociais, podemos, com este livro, olhar para a possibilidade de falar com as crianças sobre nossas ações, em busca de um mundo melhor, mais justo e mais pacífico.

Publicado em 2018, o livro conta com ilustrações de Kerascoët – pseudônimo do casal de artistas franceses Marie Pommepuy e Sébastien Cosset. Foi traduzido para o português por Lígia Azevedo.

Convidamos vocês a mergulharem na realidade de Malala, que tão jovem e com uma vivência tão diferente da nossa, nos inspira tanto!

Boa leitura!

Com carinho,

Jessica

*Jessica Sacuman é professora do Grupo 4 da Educação Infantil do Colégio Ofélia Fonseca.