Indicação literária: Comilança, de Fernando Vilela

Por: Sophia Frenk*

“Na floresta amazônica brasileira existem muitos bichos. Num dia de sol, a dona minhoca saiu para passear” – é assim que começa nossa aventura, acompanhando a dona minhoca em busca de uma plantinha para comer. Mal sabia ela o que estava por acontecer!

‘Comilança’, lançado em 2008 pela Editora DCL, escrito e ilustrado por Fernando Vilela, costuma fazer o maior sucesso entre os pequenos leitores e leitoras.

Através do uso da repetição, o autor convida os leitores a adivinharem qual o próximo bicho a fazer parte da comilança. As ilustrações são ricas em cores e detalhes e nos levam a explorar cada página com a curiosidade e o olhar de verdadeiros pesquisadores.

Em uma viagem pela diversidade da floresta amazônica, um após o outro, os bichos vão sendo devorados até que… o que será que vai acontecer?

Com um final que nos convida a continuar brincando, Comilança é garantia de momentos agradáveis.

*Sophia Frenk é professora do Grupo 4 A da Educação Infantil do Colégio Ofélia Fonseca.